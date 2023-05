El centro Imagen Vital brinda tratamientos corporales no invasivos

Mucha gente está siempre en busca de las mejores alternativas y tratamientos, ya que cuidar y mejorar su imagen corporal es muy importante para ellos.

En la actualidad, la mayoría prefiere tratamientos corporales no invasivos. La razón es que, con el avance tecnológico, ya es posible igualar, en muchos casos, los resultados que se obtienen con intervenciones estéticas quirúrgicas.

El centro médico-estético Imagen Vital es un referente en Pamplona en cuanto a tratamientos de estética corporal se refiere. Este centro trabaja no solo con un personal titulado y altamente cualificado, sino también con innovadores equipos, asegurando tratamientos de calidad y altamente efectivos.

Tratamientos corporales en Pamplona El centro médico-estético Imagen Vital, con sede en Pamplona, es una clínica con más de 12 años de trayectoria en el sector. Desde el principio, siempre ha tenido una clara orientación a los tratamientos de fotodepilación y fototerapias. Todos ellos llevados a cabo por esteticistas titulados y con amplia experiencia en el sector de la belleza y el cuidado personal.

Actualmente, este centro ofrece una amplia gama de tratamientos estéticos, entre los cuales se encuentran los tratamientos corporales. Los tratamientos que Imagen Vital ofrece no son intrusivos y se adaptan perfectamente a las necesidades del cliente.

El diagnóstico corporal es imprescindible para obtener el mejor resultado, ya que cada tipo de problema estético requiere de uno o varios tratamientos específicos, por lo que una buena valoración inicial nos permite elegir el tratamiento que mejor se adapta a cada caso.

¿Qué tratamientos corporales están disponibles en Imagen Vital? Ahora mismo hay una variedad de tratamientos corporales disponibles en este centro de medicina estética. No obstante, entre los más populares, se encuentran la maderoterapia y el Slim Fit Medical.

La maderoterapia es un tratamiento de origen oriental, que consiste básicamente en la realización de masajes utilizando instrumentos de madera de distintas formas y tamaños. Estos instrumentos están especialmente diseñados para adaptarse a las distintas partes del cuerpo. La idea es conseguir su estimulación natural, para de esta manera ayudar a tonificarlo y reafirmarlo, además de conseguir reducir la celulitis, el volumen y el estrés.

Por su parte, el tratamiento Slim Fit Medical usa aparatología especializada que funciona con ondas electromagnéticas focalizadas, altamente efectivo para la eliminación de la grasa localizada y el desarrollo muscular, aumentando su masa y su volumen.

Para conocer más detalles acerca de los tratamientos corporales antes mencionados, el coste y cómo reservar una cita en este centro médico-estético, lo que hay que hacer es acceder a su sitio web. Allí se encuentra toda la información junto con los medios de contacto para reservar una consulta.