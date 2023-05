EnoTicket transforma las Webs especializadas en vino en buscadores de enoturismo

EnoTicket revoluciona las webs del vino con un innovador plugin de WordPress que las transforma en buscadores de enoturismo con forma de mapa de España. Gracias a esta innovación tecnológica los winelovers y amantes del enoturismo pueden contratar experiencias de enoturismo desde centenares de webs del vino. Gracias a esta herramienta informática los mapas está constantemente actualizados pudiendo conocer en tiempo real qué tickets hay disponibles con día y hora de celebración EnoTicket, la destacada plataforma especializada en la gestión y comercialización de experiencias enoturísticas, ha lanzado un plugin de WordPress gratuito que está revolucionando la forma en que las webs del vino interactúan con sus visitantes y promueven el enoturismo.

Este nuevo plugin, que toma la forma de un mapa de España interactivo, permite a las webs del vino comercializar experiencias de enoturismo en tiempo real a sus visitantes y clientes, ofreciéndoles este servicio de valor añadido. Este plugin se actualiza automáticamente a través de una API sin que tengan los administradores de estas Webs dedicar tiempo a la subida de textos, fotos, precios y demás contenido. De esta manera, los enoturistas que desean visitar una bodega pueden acceder a información actualizada sobre las experiencias de enoturismo disponibles, fechas, horarios, tickets que quedan disponibles y detalles relevantes, lo que facilita su planificación y reserva de actividades.

Como decimos, la funcionalidad única del plugin de EnoTicket convierte las webs del vino en verdaderos buscadores de enoturismo, haciendo el enoturismo más visible y proporcionando a los enoturistas la inmediatez que precisan para la reserva y contratación de estas actividades.

Ejemplos de ello son: www.elvinodelmes.es, www.cursocatadelvino.com, www.enoviajeros.com, entre otros cientos que es posible conocer en el listado público de Canales de venta de Enoticket.com

El mapa de España interactivo incorporado en el plugin permite a los enoturistas explorar las diferentes regiones vinícolas y descubrir las actividades y eventos disponibles en cada zona. Esta visualización intuitiva y fácil de usar mejora la experiencia del usuario y fomenta la exploración de la rica oferta de enoturismo en todo el país.

La incorporación del plugin de EnoTicket a las webs del vino no solo brinda beneficios a los enoturistas, sino que también proporciona a los propietarios de las bodegas y empresas vinícolas una herramienta poderosa para promocionar sus actividades y llegar a un público más amplio. Al mantener la información actualizada de manera automática, los departamentos de enoturismo de la bodegas pueden ofrecer un servicio más eficiente y garantizar que los visitantes obtengan la información más precisa y actualizada.

En palabras de Carlos Mateu, Director General de la Plataforma de enoturismo EnoTicket:

"Las bodegas, gracias a este plugin en infinidad de Webs del sector del vino logran mayor difusión de sus experiencias de enoturismo. Al igual que los pescadores se lanzan al mar con decenas de cañas, anzuelos y redes, los departamentos de enoturismo de las Bodegas se lanzan a Internet con centenares de buscadores de enoturismo que les ofrecen mayor visibilidad y mayores posibilidades de llenar sus agenda de visitas. EnoTicket lo hace todo: gestiona el cobro vía tarjeta de crédito, reparte el dinero entre Bodega y Web especializada en el vino, emite los tickets y las facturas. Las bodegas y los administradores de las Webs no tienen que hacer nada. Está todo automatizado".

Jóvenes emprendedores y estudiantes de turismo se suman a la iniciativa de EnoTicket para comercializar enoturismo en tiempo real.

No solo se están sumando a esta iniciativa los administradores de las actuales webs del vino. También los jóvenes emprendedores y estudiantes de Turismo, que desde su infancia dominan las redes sociales y las nuevas tecnologías mejor que muchos adultos.

En este sentido EnoTicket les ofrece una oportunidad única para poner en práctica sus conocimientos y pasión por los viajes, la enogastronómia y el turismo del vino. Mediante la implementación del plugin en sus propias webs, podrán conectar con la base de datos de EnoTicket y acceder a todo el catálogo de eventos y actividades enoturísticas actualizadas en tiempo real.

De este modo EnoTicket continúa innovando en el campo del enoturismo y esta última incorporación a su cartera de soluciones refuerza su posición como líder en el sector de la digitalización del enoturismo. Su compromiso con la mejora de la experiencia del enoturista y la promoción del turismo del vino se refleja en este nuevo plugin de WordPress, que proporciona una valiosa herramienta para la industria del enoturismo en España y resto del mundo.

Sobre EnoTicket

EnoTicket es una plataforma especializada en la gestión y comercialización de eventos y actividades enoturísticas. Con una amplia base de datos de experiencias relacionadas con el enoturismo en España de compra en tiempo real, EnoTicket ofrece soluciones innovadoras que conectan a los enoturistas con las mejores experiencias vinícolas del país. Su objetivo es facilitar la planificación y reserva de actividades enoturísticas, brindando una plataforma intuitiva y actualizada.

Vídeos

Enoticket CRM enoturismo español