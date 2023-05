Abre sus puertas Aesthetics by IOB, clínica para los procedimientos médico-estéticos más vanguardistas del mercado

Creada por el Instituto de Obesidad (IOB) ofrece exclusivos métodos no invasivos con óptimos resultados Aesthetics by Instituto de Obesidad es un nuevo concepto de clínica creada por el prestigioso doctor Adelardo Caballero, médico especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo y director del Instituto de Obesidad (IOB) para los tratamientos médico-estéticos más vanguardistas del mercado.

El innovador centro Aesthetics cuenta con los equipos más sofisticados para procedimientos faciales, corporales, dolores circulatorios, técnicas para el moldeado corporal, pérdida de masa grasa, aumento de la musculatura, vascularización, etc.

Tal y como explica su director, doctor Adelardo Caballero, disponemos de la tecnología adecuada para cada caso. "Para mejorar el aspecto y la textura de la piel contamos con el dispositivo Dermapen, conocido también como el lápiz anti-imperfecciones para eliminar cicatrices, marcas de acné, arrugas o manchas".

Otra novedosa técnica como el Electropen, totalmente indolora, ayuda a restaurar la firmeza de la piel flácida gracias a la microcorriente eléctrica que estimula la dermis. "Se puede realizar en el rostro, cuello y escote", afirma el doctor Caballero.

Con el equipamiento de tonificación Wonder, tecnología española que permite desarrollar los músculos y eliminar el exceso de grasa en pocas sesiones, en tan solo 25 minutos, produce el mismo desgaste muscular, alteración metabólica y consumo calórico que varias horas de entrenamiento en el gimnasio. "Es también extremadamente eficaz para el aumento de glúteos, tonificación de brazos, mejora inmediata de la celulitis y para el reforzamiento de piernas", indica el responsable de estética del centro, Lorenzo Gil.

Según este especialista, la clínica cuenta con la plataforma de presoterapia Ballancer, terapia basada en la aplicación de un masaje mediante presión controlada, continua o alterna, en diferentes partes del cuerpo de forma natural y relajante. "A través de presiones que estimulan el sistema linfático y el retorno venoso, se mejora el edema producido por la retención de líquidos. Es un sistema efectivo para moldear la silueta, piernas, nalgas, vientre y evitar el desarrollo de celulitis y venas varicosas", subraya Lorenzo Gil.

CryoSlim, tecnología no invasiva de inducción al frío como alternativa a la liposucción, ofrece resultados de adelgazamiento que podría alcanzar la reducción de 8 centímetros en la cintura. "Este método se basa en el uso del frío localizado para generar una destrucción de las células de grasa", puntualiza el responsable de estética del centro.

Un tratamiento médico estético disponible en la clínica Aesthetics, y que está teniendo mucho éxito entre las celebrities de todo el mundo, es el procedimiento Hydrafacial de rejuvenecimiento cutáneo no invasivo cuyos efectos son visibles e inmediato. "Elimina las impurezas de los poros por medio de una succión indolora nutriendo la piel con una intensa hidratación consiguiendo una luminosidad máxima", matiza el experto.

Otros sistemas eficaces de tratamientos faciales y corporales como el CooLifting o el Endospheres, reactivan la circulación sanguínea, mejora la oxigenación celular y estimulan la producción de colágeno y elastina.

"Así mismo contamos con la lámpara de cromoterapia Total Repair, combinada con una nebulización para potenciar los efectos de la aplicación de luz led con la aplicación de cosméticos específicos según las necesidades de cada persona. Está indicada para aclaramiento de la piel, ojeras, acné, melasma, cicatrices, etc.", describe Lorenzo Gil.

El nuevo centro Aesthetics by IOB dispone de un equipo de esteticistas especializadas en tratamientos y procedimientos faciales y corporales que, junto con los equipos más avanzados, realizan un adecuado seguimiento y mantenimiento de los distintos tratamientos médico-estéticos.