The Outlet Stores Alicante dona 6.000 euros para los niños hospitalizados en su última acción solidaria

La campaña ha sido todo un éxito, alcanzándose el objetivo de recaudación 10 días antes de lo previsto The Outlet Stores Alicante consigue recaudar 6.000 sonrisas mágicas con su última acción de RSC llamada "La sonrisa mágica". Esta iniciativa solidaria a favor de Payasospital dio comienzo el 12 de mayo, en apoyo al Día Nacional del Niño Hospitalizado que se celebra cada 13 de mayo. En un inicio, el fin de la acción estaba previsto para el día 31 de mayo de 2023 pero ha sido tal la acogida que a día 21 de mayo se ha logrado llegar al objetivo de la misma.

La meta era conseguir la colaboración de usuarios anónimos que, de manera totalmente desinteresada, enviasen sus sonrisas mágicas a los niños del Hospital General de Alicante a través de la landing page creada para la iniciativa https://theoutletstoresalicante.es/la-sonrisa-magica/. Cada sonrisa online recaudada se convertiría en 1€ que The Outlet Stores Alicante donaría al proyecto de Payasospital, cuya importante labor se basa en minimizar los miedos, el estrés, la ansiedad y las emociones negativas que sufren los niños durante sus ingresos.

La recaudación de 6.000 euros será entregada a la asociación sin ánimo de lucro en los próximos días para que puedan financiar las visitas que realizan sus payasos de hospital a los pacientes pediátricos del Hospital provincial de Alicante.

Sobre The Outlet Stores Alicante

The Outlet Stores Alicante, gestionado por Savills y propiedad de un fondo gestionado por UBS Europe SE, es el único activo de este tipo en la provincia de Alicante. Con una SBA de más de 35.000 m2, en él se encuentran tiendas outlet de moda y deportivas de primer nivel, tales como Nike, Asics, Adidas, Puma, Guess, Bimba y Lola, Levi’s o El Corte Inglés Outlet, así como operadores de restauración y ocio, cines, gimnasio y bolera, junto a un supermercado Carrefour.

No es la primera vez que el centro organiza una acción solidaria a favor de esta asociación. En los dos últimos años, el proyecto Funny Rush logró recaudar más de 10.000 sonrisas que se tradujeron en una donación de 10.000 € para los pacientes infantiles del Hospital General de Alicante.