Asseco señala los 4 desafíos para la transformación digital del sector farmacéutico

La regulación, la integración de sistemas, gestión y protección de la información y costes asociados son algunas de las principales barreras que afronta el sector en materia de digitalización. El COVID-19 trajo consigo un acelerón de cinco años en los procesos de transformación digital en la industria farmacéutica Es innegable que la adopción de la tecnología en diferentes sectores trae consigo numerosos beneficios, aunque también desafíos que afrontar. Estos factores suelen ser más visibles en aquellas empresas que requieren un alto grado de tecnificación, como pueden ser aquellas que desarrollan su actividad en el sector farmacéutico.

La obsolescencia digital en el sector farmacéutico puede repercutir en la capacidad de estas empresas para competir en el mercado. Para evitarla, es importante que las empresas inviertan en tecnologías avanzadas que les permitan mantener sus sistemas actualizados. Según ABI Research, la industria farmacéutica invertirá 4.500 millones de dólares en transformación digital hasta 2030, inversiones que supondrán una mejora en la eficiencia de los procesos, mejora en la atención y el servicio al cliente, así como en la innovación de productos y servicios.

En el caso de este sector, ya existen casos de éxito como el de Novartis, que recientemente anunció su colaboración con Amazon Web Services para hacer uso de sus tecnologías para mejorar su producción y reducir costes en sus operaciones técnicas. O también, el uso por parte de varias compañías farmacéuticas del blockchain para mejorar la cadena de suministro, con el objetivo de crear un registro seguro, trazable, transparente y auditable de cada paso en el ciclo de vida del producto, desde su fabricación hasta su entrega al consumidor final.

¿Con qué dificultades se encuentra el sector farmacéutico a la hora de digitalizarse?

La pandemia supuso un gran reto para el sector en materia de digitalización, ya que tuvo que hacer frente a la demanda habitual de productos y, además, surtir del material necesario a residencias, hospitales, centros médicos y farmacias, etc. De este modo, se ha visto cómo las farmacéuticas buscaban la forma de acercarse a sus clientes y de ofrecer un servicio personalizado, así como de crear nuevas plataformas para informar y gestionar todos los temas relacionados con el Covid-19. De hecho, según datos de Pharmaceutical Technology, el COVID-19 trajo consigo un acelerón de cinco años en los procesos de transformación digital de la industria farmacéutica

Por ello, Asseco Spain, multinacional de soluciones empresariales IT especializada en ciberseguridad como una de sus áreas de trabajo principales dentro de su core business, señala los 4 desafíos más destacados en materia de digitalización en el sector farmacéutico:

1. Regulación y complimiento normativo

El alto grado de regulación en el sector farmacéutico es esencial para garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos que se comercializan en el mercado. Su complejidad se debe a la necesidad de equilibrar la innovación y la seguridad. No obstante, a pesar de que la regulación del sector es esencial para garantizar la seguridad y eficacia de este, es un proceso necesario pero que ralentiza los avances. Además, la digitalización puede requerir cambios significativos en la forma en que las empresas operan para cumplir con estas regulaciones, lo que puede ser costoso y llevar tiempo.

2. Integración de sistemas y datos

Integrar los sistemas de datos, procedentes de diferentes funciones como la investigación y el desarrollo, la producción, la logística y la gestión de pacientes en una plataforma digital puede ser un desafío, especialmente si los sistemas son antiguos o incompatibles.

3. Seguridad cibernética

Las empresas recopilan grandes cantidades de datos y, por lo general, guardan acceso a información confidencial, relacionada a salud, patentes de medicamentos o datos relacionados con las tecnologías farmacéuticas. Implementar medidas sólidas de ciberseguridad para proteger sus sistemas y datos, así como encontrar y retener el talento, debe ser un punto clave en cualquier estrategia de digitalización, especialmente en el sector farmacéutico. Pero a la industria farmacéutica le está resultando difícil encontrar perfiles de ciberseguridad en comparación con otros sectores, incrementándose los tiempos de los anuncios de empleo para estos puestos en más de un 25% según datos de GlobalData. Además, estos roles fueron más difíciles de cubrir en Norte América, seguidos de Europa y Asia-Pacífico. En este sentido, la ciberseguridad y la mitigación de riesgos se han convertido en una de las principales prioridades para las empresas farmacéuticas a medida que comienzan a transformar digitalmente sus procesos. Este, a su vez, puede suponer un incremento de los puntos de accesos, los datos sensibles y confidenciales, dejándolos más expuestos a ciberataques.

4. Costes asociados

Todos estos desafíos mencionados anteriormente requieren de un alto grado de inversión. La inversión en tecnología y recursos humanos necesarios para la digitalización puede ser significativa y puede no ser posible para todas las empresas.

"Tener una estrategia integral de ciberseguridad para salvaguardar esos activos digitales es fundamental para las empresas farmacéuticas, aunque estas mismas no siempre han gestionado dichas estrategias de forma óptima. Por ello se ha producido un aumento en el interés y un nuevo sentido de urgencia, cuando se trata de mejorar los protocolos de ciberseguridad en muchas de ellas. Ciberataques como el reciente ransomware al Hospital Clínic de Barcelona ponen el foco en la importancia de la digitalización, pero también en la necesidad de mantener una seguridad robusta protegiendo estos entornos virtualizados, especialmente cuando se trata con información sensible", señala Jose Antonio Pinilla, CEO de Asseco Spain.

