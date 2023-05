Bombas dosificadoras ITC, la clave para conseguir una agricultura 4.0 más saludable y productiva

Las máquinas de fertirriego, ampliamente utilizadas en la agricultura 4.0, están desempeñando un papel fundamental en la búsqueda de métodos innovadores por parte de empresas, agricultores y la industria en general para lograr cultivos más saludables y productivos, en respuesta a la creciente demanda de este sector tanto en Europa como en el resto del mundo.

Dentro de la amplia gama de equipos disponibles, dos sistemas en particular, el sistema Venturi y las bombas dosificadoras, han demostrado satisfacer estas necesidades de manera efectiva.

Cada uno de estos sistemas posee características distintivas, lo que genera la necesidad entre los interesados de encontrar los equipos más adecuados para sus requerimientos específicos.

Es en este contexto que la empresa española ITC ofrece a todos aquellos interesados la oportunidad de adquirir la tecnología más avanzada en tareas agrícolas a un precio razonable.

Las bombas dosificadoras entre los equipos más avanzados para la agricultura 4.0 La innovación en la agricultura 4.0 va de la mano de las bombas dosificadoras. Estos equipos de ITC son ampliamente usados para simplificar y precisar la aplicación de productos vitales para los cultivos, como el agua o fertilizantes, calando significativamente en las nuevas prácticas para una agricultura más sostenible y productiva. No obstante, muchos interesados prefieren seguir usando métodos tradicionales como el de Venturi.

ITC, con más de tres décadas en el mercado, destaca la necesidad imperativa de abandonar sistemas tradicionales con poca precisión que han contribuido accidentalmente a agravar el problema medioambiental del mundo moderno. Dejando así, a los equipos Venturi, como un parcial responsable de la contaminación de cultivos, desperdicio de material fertilizante y poca regulación volumétrica.

Algunas razones por las que se recomienda un sistema ITC por encima del Venturi El sistema ITC, a través de las bombas dosificadoras, ha configurado una nueva forma de hacer agricultura con mayor éxito que con sistemas menos eficaces como el Venturi.

La razón es porque los equipos ITC ofrecen mayor ventaja en la aplicación de fertilizantes, priorizando el control mediante programación remota. Es decir, que los agricultores o empresas que cuenten con este sistema, estarían ahorrando en aplicación de fertilizante, al mismo tiempo que reducen la contaminación.

Por otra parte, el novedoso sistema que constituye lo definido por expertos como agricultura 4.0, tiene la capacidad absoluta de mejorar la productividad del suelo. Cabe destacar, que a diferencia del sistema Venturi, que gozan de poco alcance con respecto a los de ITC, no logran dosificar inteligentemente las cantidades concretas de nutrientes necesarios para hacer sacar el máximo partido al cultivo.

Por último, pero no menos importante, se encuentra el coste reducido en el mantenimiento de los sistemas ITC mediante las bombas dosificadoras, ofreciendo la posibilidad de realizar una labor de gestión automatizada del procedimiento de forma homogénea, sin riesgos y rentable a largo plazo.