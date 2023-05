¿Cuál es la mejor época para instalar paneles solares?, por Amagi Solar

Amagi Solar es una empresa especializada en la instalación de placas solares para el autoconsumo fotovoltaico en hogares y compañías. Su equipo está conformado por técnicos y especialistas enfocados en ofrecer a sus clientes las herramientas de última generación para que alcancen su libertad energética.

Con más de 15 años en el desarrollo y ejecución de proyectos de placas solares, conocen al detalle todos los aspectos relacionados con estos sistemas. Uno de los que ha generado mayor polémica últimamente es si existe o no una mejor época en el año para instalar paneles solares.

Poner paneles solares en los hogares y empresas La transición energética es un hecho innegable en la sociedad actual. Ya no solo se trata de obtener un importante ahorro en la factura de electricidad, sino que se ha convertido en una meta global. Del uso de energías limpias depende el cumplimiento de las metas que sobre desarrollo sostenible se ha hecho el planeta.

Sin embargo, la adopción de esta fuente de energía todavía genera muchos interrogantes entre particulares y empresarios que desean sumarse al autoconsumo. Una de esas interrogantes se relaciona con la época del año en la que es mejor ejecutar un proyecto para instalar paneles solares. Los expertos de esta firma aseveran que esa temporada es precisamente el verano.

En primer lugar, el verano es una estación ideal para llevar a cabo proyectos al aire libre, como lo es la instalación de paneles solares. Más horas de sol, pocas probabilidades de lluvia o nieve son condiciones que permiten a los instaladores aprovechar mejor el tiempo y terminar más rápido.

Aprovechar esas horas extras de sol Desde el punto de vista energético, la instalación de placas durante el verano permite aprovechar esas horas extras de sol para generar más energía. De esta manera, dicen los técnicos, cuando llega el otoño el sistema está totalmente aclimatado para generar los picos de producción típicos de esa estación.

Los técnicos de Amagi Solar aseguran que en verano los días son más largos y se recibe una mayor radiación del sol. Esto es importante porque los paneles solares transforman la energía a partir de la radiación y no del calor. Teniendo este factor en cuenta, los meses que transcurren entre el final del verano y el inicio del otoño son en los que más energía se puede generar.

Es en esos meses, cuando los paneles solares tienen una mayor exposición a la radiación y temperaturas óptimas de 25 grados en promedio. Agregan que en condiciones tan favorables se pueden generar incluso excedentes, con lo que se podría conseguir mejores compensaciones por parte de las compañías eléctricas. En Amagi Solar recomiendan actuar de inmediato si se quiere aprovechar la mejor época para instalar placas de autoconsumo en este 2023.