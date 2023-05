Cum Laude Academy y su técnica única para el aprendizaje de inglés

En los negocios, entretenimiento, educación y ciencias, el inglés ha protagonizado la vida e influencia de muchas personas en todo el mundo; por ello, hay una academia que no se conforma con lo convencional y va más allá, creando su fórmula única para aprender inglés de manera pedagógica. Simple, aprender con técnica, naturalidad y frescura.

Aprender un idioma nuevo requiere de esfuerzo y dedicación por parte de los interesados. Sin embargo, los profesores o academias son un papel importante para conseguir total éxito en el proceso. El método de Cum Laude Academy, ha traído resultados muy positivos e inclusivos para todos los estudiantes, compartidos por profesores de primaria e institutos de Castilla y León. Los creadores de esta técnica activa para el aprendizaje de inglés son conscientes de las limitaciones para el aprendizaje, muchas de ellas fuera de las barreras típicas del lenguaje. Por ello crearon este su libro pedagógico del aprendizaje del idioma.

Actualmente, Cum Laude Academy ofrece a sus estudiantes la posibilidad de dejar atrás métodos poco prácticos, apostando por su enseñanza online, lo cual no requerirá nada más que acceso a internet y una webcam. Los resultados online, desde la pandemia, están teniendo mucho éxito y cada vez son más alumnos, con clases dinámicas y prácticas, a través de la técnica, con estudiantes en Andalucía, País Vasco y Castilla y León.

No obstante, también ofrecen la posibilidad de impartir clases en formato presencial para quienes así lo deseen en Segovia, en su centro de estudios y entrenamiento de inglés.

Formación y aprendizaje de inglés para personas y empresas en todos los niveles La necesidad imperativa de aprender inglés ha calado no solo en las personas, sino también a empresas pequeñas o medianas. Actualmente, el inglés figura como lengua de negocios principal en todo el mundo, por lo que muchos se han visto envueltos en capacitar a su personal para ganar proyección internacional. Es por ello, que la academia no solo brinda formación a las personas, sino que también ofrece planes de estudios en inglés para empresas ONLINE que desean introducir a sus empleados en el conocimiento de este idioma para la empresa. Por otro lado, Cum Laude Academy ofrece servicios para la orientación de exámenes oficiales de inglés con certificación internacional (IELTS, Uni. Cambridge, Aptis, Trinity College y Oxford examinations).

Finalmente, es importante resaltar que Cum Laude Academy posee el único manuscrito en el mercado de su técnica para el aprendizaje del idioma inglés, sellando así sus 12 años de formación para profesores, empresas y personas, desde el nivel A1 hasta el C2. Libro de la técnica disponible en Amazon: Recurso Técnico de Aprendizaje Expresivo. Lengua Inglesa.

Para más información, también se puede acceder a su cuenta de Instagram: @cumlaudeacademy.