Schneider Electric recibe el iF Design Award gracias a su stand neutro en emisiones de carbono

Schneider Electric gana en la categoría de "Diseño de interiores", tras superar a 11.000 participantes. El stand, neutro en emisiones de carbono, se presentó oficialmente en la última edición de la feria Light & Building de Frankfurt Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha marcado un hito al crear el primer stand de feria totalmente neutro en carbono del mundo en la feria Light & Building 2022 de Frankfurt (Alemania). En reconocimiento a este logro, la compañía ha recibido un premio iF Design Award en la 2023 iF Design Award Night, que tuvo lugar el 15 de mayo en el Friedrichstadt-Palast de Berlín (Alemania).

Otorgado anualmente desde 1954 por la institución independiente de diseño más antigua del mundo, el iF International Forum Design, el iF Design Award reconoce el diseño de productos excepcionales. El concepto de Schneider Electric ganó entre aproximadamente 11.000 candidaturas en la categoría de "Diseño de interiores", impresionando a un distinguido jurado de 133 expertos internacionales independientes.

En la feria Light & Building 2022, Schneider Electric consiguió reducir dos tercios de las emisiones que habría generado un stand de exposición comparable de 1.700 m2 con un diseño convencional, utilizando materias primas renovables, materiales reciclados y reciclando al final de la vida útil del objeto. En lugar de plástico, las placas de identificación se fabricaron con papel de hierba, mientras que los europalés se utilizaron para las paredes y los mostradores de información para que volvieran al ciclo logístico de la empresa después de la feria. La mayor parte del mobiliario era alquilado, el suelo era biodegradable, mientras que los gráficos de tela consistían en poliéster reciclado al 100% a partir de botellas de plástico viejas y se transformaban en bolsas después del evento.

Además de utilizar un tercio menos de expositores, el uso de soluciones digitales (representadas en pantallas) en lugar de los productos habituales de las ferias redujo las emisiones de carbono del stand. También se tuvieron en cuenta los viajes y el alojamiento del personal, ya que la mayoría de los empleados llegaron en coche eléctrico sin emisiones.

Con estas medidas, Schneider Electric ha conseguido reducir la huella ecológica de la zona de exposición de unas 300 toneladas de CO2 en anteriores participaciones en ferias a unas 80 toneladas. Además, para compensar esta producción, la empresa ha apoyado un proyecto medioambiental en Madagascar a través de la organización myclimate. Esta financiación ayudó a apoyar la fabricación y el despliegue de estufas solares respetuosas con el medio ambiente para contrarrestar la rápida deforestación de la selva de Madagascar. Gracias a este compromiso, Schneider Electric ha compensado un total de 100 toneladas de CO2. Y lo que es más importante, la empresa ha adoptado desde entonces su planteamiento de neutralidad de carbono en Light & Building 2022 como plantilla que se reproducirá en todos los stands de ferias organizadas localmente en la región DACH.

"El premio es un honor para nosotros y refuerza nuestros esfuerzos diarios por contribuir positivamente a la sostenibilidad", afirma Gerold Göldner, responsable de Marketing de Sostenibilidad de Schneider Electric en la región DACH. "Siempre estamos buscando nuevas formas y oportunidades para reducir aún más nuestra huella de carbono, porque en el espíritu de una Impact Company, nos hemos comprometido con los criterios ESG en todos los niveles empresariales, hasta en nuestra red de proveedores. La sostenibilidad y la protección del clima están inscritas en todo el desarrollo de soluciones y productos y también son vividas activamente por nuestra propia empresa. El uso de un stand de feria neutro en emisiones de CO2 era, por tanto, el siguiente paso lógico".