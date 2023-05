Cubrir de forma ágil la ausencia de un ejecutivo con la ayuda de un interim manager

En el transcurso de la historia de una empresa, es frecuente enfrentarse ocasionalmente a la necesidad de reemplazar rápidamente a un directivo. Si no se cuenta con un miembro del equipo listo para asumir este puesto, una solución eficaz para cubrir temporalmente la vacante es contar con los servicios de un interim manager.

Según explican los especialistas de Manager in Motion, empresa especializada en este tipo de servicios, una gestión interina consiste en incluir a un director ejecutivo para reforzar el equipo interno de forma temporal. En el caso de una compañía que tiene que cubrir una baja de forma ágil, el objetivo de esta figura es asegurar la continuidad del día a día de forma rápida y aprovechar el período de transición para reforzar el área y los procesos de trabajo. En algunas ocasiones, el interim manager termina incorporándose de manera definitiva a la plantilla al finalizar el proyecto.

Servicios de interim manager en Manager in Motion Esta empresa cuenta con personal capacitado para ejercer funciones de liderazgo y para acompañar a un equipo durante una transición. Uno de los objetivos de un interim manager es que, durante el período de gestión, el equipo de la empresa en cuestión incorpore nuevas habilidades y salga mejor preparado para enfrentar retos, problemas y oportunidades a futuro.

Por lo general, la duración de estos procesos tiene una media de entre 6 y 8 meses. De todas maneras, la extensión de este período depende de las características de cada casuística. Además de intervenir en el caso de producirse una baja, estos directivos interinos pueden reforzar al equipo interno de una empresa para dinamizar la ejecución de un proyecto, gestionar una crisis o poner en marcha una estrategia que suponga un nuevo impulso para un negocio.

En líneas generales, el objetivo de este impulso en la gestión es llevar a cabo un liderazgo que permita generar un cambio positivo en la compañía, favoreciendo el camino hacia la excelencia. A su vez, los profesionales de Manager in Motion comentan que en España, las áreas que tienen un mayor número de contrataciones de estos servicios son finanzas, desarrollo de negocios, recursos humanos, comerciales y marketing.

Un interim manager puede lograr resultados rápidamente Estos directivos se caracterizan por haber contribuido a resolver situaciones que resultan muy exigentes. Gracias a su experiencia y sus conocimientos pueden desplegar una estrategia rápidamente para alcanzar resultados a corto plazo y poniendo el foco en las acciones dirigidas a conseguir el mayor impacto para el negocio en el menor tiempo posible, consiguiendo así que el retorno de la inversión que suponen estas contrataciones sea significativo.

Con los servicios de interim manager que ofrece Manager in Motion es posible afrontar la baja de un directivo o transformar cualquier área funcional de una empresa de la mano de un profesional experimentado que asegura un despliegue rápido y eficiente.