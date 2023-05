Huesca como destino internacional para turismo de aventura, por GoAragón

Huesca es una comarca que se caracteriza por una geografía variada en la que es posible encontrar picos nevados, senderos llenos de vegetación y ríos cristalinos.

Para los turistas, estos lugares son muy atractivos, sobre todo cuando están interesados en vivir experiencias que los mantengan en contacto con la naturaleza.

Con el fin de aprovechar el potencial de esta zona, muchas empresas diseñaron rutas turísticas que involucran los atractivos naturales de la región y proporcionan a los turistas experiencias únicas.

El periódico internacional GoAragón da a conocer 13 actividades, tanto para aquellos que disfrutan con altas dosis de adrenalina, como para los que prefieren tener los pies en el suelo.

Encontrar planes para principiantes En términos geográficos, la provincia de Huesca tiene mucho para ofrecer. Las pendientes llenas de nieve en el Pirineo Aragonés y los rápidos que se forman con el recorrido estrepitoso de las aguas del Río Altoaragón, son algunas de las maravillas naturales que se encuentran listas para que los aventureros se animen a recorrerlas.

Esto no quiere decir que los principiantes y precavidos no puedan disfrutar de la región. Huesca también ofrece trayectos más tranquilos y rutas de senderismo exuberantes que permiten disfrutar de la naturaleza y salir del estrés cotidiano sin tomar muchos riesgos.

La riqueza fluvial de la región hace que los deportes de aventura en el agua se posicionen como los favoritos de los turistas. Los embalses del Mediano y de Ribagorza, por ejemplo, son ideales para la práctica de kayak, así como algunos tramos determinados de los ríos Ésera y Cinca.

Los amantes de la montaña pueden disfrutar de una serie de deportes de aventura todo el año: desde la escalada, hasta la marcha nórdica o la espeleología, para descubrir los secretos que guardan las rutas del Pirineo.

Para los que deseen participar en actividades mixtas, el barranquismo en Ordesa, Bielsa, Boltaña, Ainsa o Torla es muy recomendado. Estas municipalidades se caracterizan por sus acantilados surcados por ríos, en los cuales es posible hacer descensos en rapel, realizar saltos, bajar por toboganes naturales, etc.

Si bien todas estas actividades tienen una alta demanda durante el año, el rafting es el plan que, tal vez, goza de más popularidad en Huesca. El rafting consiste en el descenso de un río a bordo de una balsa siguiendo su corriente habitual.

Los enclaves más habituales para la práctica de este deporte son el río Ésera y el Altoaragón, ya que son los afluentes que mejor permiten el descenso y que más adrenalina les generan a los turistas.

Huesca es una provincia ideal para disfrutar pedaleando, ya sea en cicloturismo, en actividades en familia o en grupo, o con bicicleta de montaña, perfecto para los amantes del deporte.

Disfrutar de actividades de aventura en invierno Para los que disfrutan los deportes de invierno, los picos del Pirineo aragonés son los lugares indicados para una buena jornada de esquí tradicional y esquí de fondo. 4 de las estaciones de esquí alpino se encuentran en las montañas aragonesas, lo que atrae turistas locales y extranjeros cada año.

Esta provincia ofrece mucho más al turista en diferentes aspectos, como el gastronómico, cultural e incluso el del astroturismo, pues se destaca por su baja contaminación lumínica y sus cielos de excelente calidad, ideales para disfrutar de la observación del firmamento.

En definitiva, la provincia de Huesca es un destino que cautiva con su impresionante variedad de paisajes y su amplia oferta de turismo de aventura. Desde sus imponentes montañas hasta sus encantadores pueblos, Huesca invita a los viajeros a descubrir un mundo de emociones y experiencias inolvidables. ¡No hay que dudar en visitarla y sumergirse en una aventura que dejará a cualquiera sin aliento!