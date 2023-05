Ciberseguridad de las empresas con Towers IT

Hoy en día, la tecnología avanza, en especial la digitalización, brindando una gran oportunidad a la humanidad. Desde que comenzó la nueva era digital, no solo se han optimizado las actividades y los procesos del ámbito laboral, público y económico, sino que también se ha facilitado y mejorado la vida cotidiana de las personas.

Sin embargo, como toda herramienta, la digitalización dependerá de sus usos. Con la aparición de las nuevas posibilidades tecnológicas, también comenzó la ciberdelincuencia. No obstante, como respuesta a ello, surgió una comunidad internacional de ciberseguridad que avanzó en soluciones para la prevención de estos sucesos. En este contexto, una de las empresas líderes en España en ofrecer tecnologías de información es Towers IT.

La importancia de una empresa que distribuya las mejores soluciones tecnológicas internacionales Towers IT es una empresa que nace con la idea de ofrecer productos de valor que existen en el mercado internacional y que complementan la oferta de soluciones tecnológicas. Para ello, trabaja con partners en búsqueda de solventar las necesidades de los clientes y aportar mayor valor posible. Además, cuenta con varios fabricantes internacionales, como Atrust, Lakeside Systrack, Xcitium, Vembu, Cycloud, Hillstone Networks, Process Fusion, Centerity y Matrix42.

Por otra parte, Towers IT también trabaja con servicios de asesoría, consultoría y postventa, para poder proporcionar un amplio abanico de soluciones.

La ciberseguridad como un sector clave para el desarrollo empresarial La aparición de ciberdelitos ha alarmado al mundo empresarial, no solo en España, sino también a nivel internacional. Se trata de una delincuencia sofisticada cuyos perpetradores cuentan con acceso a la más alta tecnología. Por esta razón, las compañías requieren soluciones de la misma índole. Para eso, Towers IT ofrece asegurar los datos de la empresa mediante herramientas de ciberseguridad 360º que aportan una cobertura completa en la red, la web y el Cloud.

Con estas herramientas, se evitará un tiempo real el impacto y la propagación de amenazas. Para lograr dicho objetivo, la solución de Towers IT utiliza Inteligencia Artificial para detectar actividades maliciosas en las cuentas de usuario y fugas de información.

A estas soluciones en ciberseguridad que proporciona Towers IT, se le suman herramientas que ayudan a la supervisión, monitorización y control proactivo y reactivo de toda la infraestructura, tanto física como virtual, y la vigilancia de equipos, servers, aplicaciones y servicios.

Con este completo paquete, las empresas pueden asegurar la prevención de cualquier incidente y desarrollar su actividad de manera tranquila y segura.