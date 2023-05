La incorporación del nuevo CEO de The Home Hunter, Javier Morán

El pasado 1 de marzo de 2023 se incorporó en el equipo de The Home Hunter Javier Morán, nuevo Director General de la empresa.

La inmobiliaria continúa, así, su impecable trayectoria de casi diez años para poder seguir creciendo y avanzando dentro del sector. Con esta nueva incorporación, The Home Hunter empieza su camino encarado a un futuro donde los clientes estén en el centro de todas las operaciones.

Javier Morán comenzó su trayectoria profesional al terminar los estudios de Marketing y Gestión Comercial en ESIC. Dentro del sector inmobiliario, ha trabajado como Consultor, Director Residencial y Director General. Con más de quince años de experiencia a sus espaldas, Javier Morán se une a la familia The Home Hunter como nuevo Director General gracias a sus conocimientos y experiencia, ayudando a seguir promoviendo la esencia y forma de trabajar que hace única a esta empresa.

The Home Hunter es una pequeña empresa dedicada a la calidez y al bienestar. Con la idea de cambiar el sector inmobiliario, el negocio fue impulsado por Román Macià y Tessa Muga. En The Home Hunter el objetivo final es encontrar pisos y casas que se puedan convertir en hogar, satisfaciendo así tanto a sus compradores como a sus vendedores.

Qué servicios ofrece esta inmobiliaria The Home Hunter ofrece sus servicios para las personas que desean vender, comprar o alquilar un inmueble. Asimismo, hay que mencionar que la compañía tiene un sello diferenciador, ya que se enfoca en escuchar y acompañar al cliente, dándole siempre un asesoramiento personalizado y cuidando el más mínimo detalle.

Fundada en Barcelona en octubre de 2013, The Home Hunter se ha convertido en una de las agencias real estate más populares con más de 70.000 seguidores en Instagram @thehomehunter. Su éxito se debe en gran medida a su equipo humano, al que ahora se suma Javier Morán, formado por profesionales altamente cualificados, que trabajan con pasión y dedicación.