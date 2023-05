Relevant Audience, una destacada agencia de marketing digital con sede en Bangkok

El avance de la tecnología continúa generando cambios en todos los ámbitos de la sociedad. Por este motivo, las empresas tienen la obligación de renovar sus esquemas de trabajo con el fin de acompañar el acelerado ritmo que impone el desarrollo tecnológico en todo el mundo.

Esta es la tarea que se proponen desde Relevant Audience, una digital marketing agency in Bangkok que cuenta con una amplia variedad de herramientas, entre las que se destaca el marketing performance.

La implementación del marketing performance como táctica para fortalecer la imagen de marca Una de las estrategias más efectivas del marketing digital es la que se conoce como el marketing performance o marketing de resultados. Con este mecanismo, la marca solamente paga por resultados obtenidos, es decir, la agencia se encarga de crear una campaña de publicidad mientras que la marca invierte únicamente en clics, descargas, suscripciones o ventas del producto o servicio. Gracias al aporte del performance marketing, las compañías consiguen valorar de una mejor manera el retorno de la inversión que realizan.

Esta metodología de marketing sostiene que todos los objetivos tienen que ser medibles y en tiempo real. En cada campaña se puede conocer el beneficio total a través de datos concretos. A su vez, las campañas ofrecen la oportunidad de optimizar todo el proceso midiendo las acciones, potenciando las que proporcionan resultados y prescindiendo de las que no.

La compañía Relevant Audience, que tiene como CEO a Antonio Fernández, utiliza el marketing performance para alcanzar un mayor control del presupuesto que se destina a la campaña de marketing, lo que ocasiona un menor riesgo y un coste adecuado de los valores. Para obtener un balance más positivo, el equipo de esta digital marketing agency in Bangkok necesita conocer el target del producto o marca, las redes sociales que utilizan y los horarios o días más eficaces para publicar.

Las cualidades que destacan a Relevant Audience como una agencia de marketing modelo Los profesionales de la compañía tienen la capacidad de elaborar estrategias de anuncios de búsqueda, preparar publicidades para redes sociales, realizar vídeos orgánicos y efectivos dentro de la red tailandesa, impulsar el marketing de influencers y llevar a cabo un posicionamiento SEO.

Además de ser una agencia modelo en lo que se refiere a perfomance marketing, la empresa cuenta con especialistas en anuncios de Google en Bangkok que se dedican a solicitar revisiones gratuitas, disponen de un software de protección contra fraudes de clics de Google Ads para reducir costes en publicidad y promueven el pensamiento creativo de forma constante.

Con la herramienta de perfomance marketing, las empresas tienen la oportunidad de fortalecer sus esquemas de negocio con el fin de alcanzar un posicionamiento dentro del mercado. Una forma adecuada de lograrlo es a través de Relevant Audience, las digital marketing agency in Bangkok más reconocidas.