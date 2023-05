Xsolla presenta 'Drops' y anuncia una asociación estratégica con Youappi

Xsolla, empresa líder mundial en monetización de videojuegos, lanza una nueva herramienta para potenciar su solución Xsolla Partner Network, llamada Xsolla Drops. Además, Xsolla se ha asociado con YouAppi, la plataforma de marketing móvil líder para ayudar a los desarrolladores y editores de juegos para móviles a maximizar el potencial "Lifetime value" (LTV) de sus usuarios Drops de Xsolla

Xsolla anunció que lanza una nueva herramienta para potenciar su solución Xsolla Partner Network, llamada Xsolla Drops. Xsolla Partner Network es una solución eficiente para desarrolladores y editores de juegos para crear y escalar programas de influencia y afiliados basados en el rendimiento. Xsolla Drops brinda una capa adicional de soporte de marketing para que los desarrolladores de juegos aumenten la adquisición de usuarios y las ventas incrementales al optimizar la capacidad de promocionar sus artículos digitales, incluidas monedas virtuales, máscaras, NFT, claves de juegos, suscripciones premium y más.

"Drops brinda a los desarrolladores y editores de juegos la capacidad de construir y recompensar a su audiencia de juegos fácilmente", dijo Alexander Menshikov, director comercial de Xsolla. "La empresa ayuda a los desarrolladores de juegos a recompensar a sus fans, explorar nuevos métodos de adquisición de usuarios y fortalecer el compromiso a largo plazo con la base de jugadores actual de un juego al ofrecer artículos exclusivos y experiencias únicas. Con Drops, los desarrolladores crearán campañas específicas del juego con audiencias específicas, brindando una experiencia personalizada en una página de destino personalizada sin necesidad de código".

A medida que aumentan los costos de adquisición de usuarios, los presupuestos de los desarrolladores se ven afectados al intentar navegar qué canales de marketing son los más efectivos. Drops adopta un enfoque de campaña de varios niveles para este problema al devolver la emoción del descubrimiento del juego a los jugadores, creando un valor inherente para los creadores y aumentando el conocimiento general de la marca de un juego.

Esta nueva y completa herramienta de marketing resuelve el desafío de los crecientes costos de adquirir, atraer y retener jugadores con sitios web de marca y una estrecha colaboración con personas influyentes, artistas, jugadores profesionales de deportes electrónicos, celebridades y agencias de renombre.

"En SprintGP están encantados con los resultados de la campaña Drops con Xsolla", dijo Scott Robinson, propietario de SprintGP. "El proceso de incorporación fue fácil y solo tomó unas pocas horas de principio a fin. Todo lo que había que hacer era completar el formulario, cargar los activos de diseño del juego y proporcionar instrucciones de canje para que los jugadores obtengan una recompensa. Xsolla se encargó del resto, incluido el desarrollo de páginas web y la configuración de marketing. Se duplicó la base de usuarios en menos de 24 horas y hubo un aumento del 300% en el tráfico del sitio web. Cuentan con la recomendación de forma entusiasta de la herramienta Drops de Xsolla para cualquier desarrollador de juegos que busque nuevas formas de impulsar la adquisición y el compromiso de los usuarios".

Para obtener más información sobre las Drops de Xsolla, visitar https://xsolla.pro/drops

Publicidad móvil con YouAppi

Xsolla anunció que está lanzando una asociación con YouAppi, la plataforma de marketing móvil líder para marcas globales que desean hacer crecer su negocio. La colaboración tiene como objetivo abordar las necesidades del mercado de los juegos al proporcionar campañas de retargeting que ayuden a los desarrolladores y editores de juegos para móviles a llevar a más jugadores a una tienda web y aumentar los ingresos de los jugadores existentes.

La asociación de YouAppi y Xsolla transformará el negocio de la industria de los juegos y las estrategias de cartera para el crecimiento de los ingresos y la retención de sus socios. Xsolla y YouAppi unieron fuerzas para ayudar a los desarrolladores y editores de videojuegos a retener, redirigir y volver a involucrar a los usuarios de aplicaciones móviles y para amplificar lo que Xsolla Web Shop ya hace bien: ayuda a aumentar el monto promedio de compra, la cantidad de compras repetidas y re- interactúe con los consumidores que no han jugado recientemente el juego.

Chris Hewish, presidente de Xsolla indicó que "están orgullosos de anunciar una alianza revolucionaria entre Xsolla y YouAppi, la plataforma de marketing móvil líder para marcas que buscan un crecimiento exponencial", y añadió que "la misión conjunta es revolucionar la forma en que los desarrolladores de videojuegos y los editores interactúan con los usuarios de aplicaciones móviles, optimizando las estrategias de retención, retargeting y re-engagement. Mediante la sinergia de sus esfuerzos, están amplificando las fortalezas de Xsolla Web Shop, que ya sobresale en el aumento de los montos de compra promedio, las compras recurrentes y la transición del tráfico de dispositivos móviles a la web".

Web Shop es una solución de comercio directo al consumidor impulsada por Xsolla para juegos para móviles. Ayuda a vender artículos del juego, divisas y a recargar cuentas de jugadores en línea. Es vital para animar a los jugadores a comprar, mantener una mayor parte de sus ingresos y aumentar el Lifetime Value (LTV) y el Ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés), todo desde su sitio web.

"La asociación de Xsolla y YouAppi es una combinación poderosa. La comprensión de Xsolla de aumentar la monetización de los usuarios a través de su tienda web complementa de manera única la capacidad de YouAppi para aumentar la retención de usuarios a través de la reorientación de aplicaciones móviles", dijo Moshe Vaknin, director ejecutivo de YouAppi. "Esta será una colaboración líder en la industria".

Para obtener más información sobre la plataforma de publicidad móvil, visitar: https://xsolla.pro/youappi