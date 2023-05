MyOwn, diversidad de modelos de cepillos de dientes personalizados a juego con la decoración del baño

La decoración del baño es muy importante para muchas familias, donde se tienen en cuenta las alfombras, los colores, cerámicas, duchas y hasta la iluminación, pero, muy pocas veces, las personas centran su atención en los cepillos dentales.

Es común que sean estos elementos básicos de la higiene los que dañan la decoración en un baño bonito, por esta razón MyOwn ha diseñado cepillos de dientes personalizados que van dirigidos a cada miembro de la familia, y no solo eso, son hechos a la medida de cada baño, siguiendo la misma paleta de colores para que nunca desentonen con la decoración. Este tipo de ideas son útiles y atractivas para quienes tienen a su baño como su templo.

Cepillos de dientes personalizados, una tendencia decorativa Cuando se piensa en cepillos de dientes personalizados se puede creer que se trata simplemente de un diseño con el nombre de la persona, pero los diseños de MyOwn van más allá. Se trata, en primer lugar, de un estilo de cepillos que no se pueden hallar en cualquier farmacia, su tamaño y su forma son característicos y completamente originales. Las colecciones están marcadas por cepillos planos que ocupan menos espacio y están hechos de plástico ABS 100 % reciclable y cerdas de Tynex con ergonomía perfecta para facilitar la higiene bucal.

Son 36 modelos diferentes en los que su estampado es el atractivo principal. Los colores no son un problema, literalmente hay uno para cada personalidad y también para adaptarse perfectamente a las decoraciones del baño.

Por otra parte, la empresa también fabrica pastas dentales con sabor a limón, ideales para completar la higiene bucal a diario. Este dentífrico es el complemento perfecto para los mejores diseños de cepillos dentales.

Los mejores diseños de MyOwn Hay varias colecciones adaptadas a cada miembro de la familia y sus necesidades. Una de las colecciones más sobrias es Art Deco, que combina perfectamente con decoraciones de baños obscuros, sus colores principales son negros, blancos y dorados. El diseño es lineal con detalles psicodélicos y geométricos.

Además, si en la familia necesitan algo más femenino, la colección Sauvage es la más adecuada. Esta colección está caracterizada por los estampados de animales salvajes. Por si fuera poco, también hay una colección perfecta para niños y adolescentes, la cual se llama Fun, y sus diseños son divertidos con detalles en rosa y azul, los estampados son infantiles.

Los cepillos de dientes personalizados son una realidad, así que un objeto que podría pasar desapercibido en cualquier hogar, hoy puede ser el protagonista de la decoración del baño.