Los alimentos se mantienen frescos con los sistemas de refrigeración industrial de Tefrile

La refrigeración es una parte importante del proceso de producción en la industria alimentaria en general y en el sector hortofrutícola en particular.

De esto, depende tanto la duración de lo cosechado como su calidad al llegar a las manos de los consumidores.

Actualmente, una de las mejores opciones para que tanto frutas como hortalizas extiendan su ciclo de vida en óptimas condiciones es el sistema de refrigeración industrial por vacío, también llamado vacuum cooling.

Una de las empresas dedicadas al diseño de este tipo de soluciones en España es Tefrile. Esta firma cuenta con una amplia experiencia colaborando con clientes de la industria alimenticia y hortofrutícola, a quienes proveen con diversos equipos para procesar y conservar frutas, verduras y hortalizas.

Características y ventajas de los sistemas de refrigeración industrial que ofrece Tefrile Los equipos vacuum cooling que ofrece esta empresa están integrados por una cámara hermética en la que se reduce la presión del aire, logrando que el vapor de agua en los productos desaparezca. Este proceso sustrae calor y, por lo tanto, enfría a los alimentos. Además, esto se da de una manera uniforme, ya que la presión es la misma en todos lados.

A su vez, este método de refrigeración industrial es ideal para el enfriamiento rápido de productos de hoja (lechugas, hierbas y coles, entre otros), setas, espárragos y otras frutas y hortalizas. No resulta apropiado para alimentos con pieles impermeables o no porosas como, por ejemplo, los tomates.

En cuanto a las ventajas de este sistema de refrigeración cabe destacar que los tiempos de enfriamiento resultan más cortos y menos costosos que con otros métodos. Esto se debe a que el consumo de energía es menor en comparación con el enfriamiento mecánico tradicional. Además, se elimina el riesgo de daño o merma por frío, ya que al no aplicar aire a bajas temperaturas los productos no se ennegrecen.

Prolongación del ciclo de vida de productos hortofrutícolas con sistemas vacuum cooling Otro beneficio de este sistema de refrigeración es que se mantienen por completo las propiedades organolépticas de los productos, dando como resultado alimentos más frescos y de mayor calidad en los puntos de venta.

Asimismo, este método prolonga la vida de los productos porque permite enfriarlos justo después de la recolección y en un período de tiempo corto. Entonces, rápidamente se paralizan las actividades fúngicas y microbianas que favorecen la degradación.

Finalmente, los equipos de refrigeración por vacío resultan sencillos y solo requieren de un mínimo mantenimiento.

Tefrile cuenta con un equipo compuesto por ingenieros y técnicos capaces de diseñar equipos de refrigeración industrial vacuum cooling para mejorar este proceso en la industria hortofrutícola y, de esta manera, poder ofrecer productos de mejor calidad en los puntos de venta.