‘Lácama’, una ficción real con un guiño a la música, al odio, al engaño, al amor y a la vida en general

Lupo Meni, seudónimo con el que firma el autor de ‘Lácama’, lleva escribiendo desde su adolescencia. ‘Lácama’ es su primera obra y como él mismo dice, “es una ficción real. Es un guiño a la música, al amor, al odio, al engaño, a la verdad, a la manipulación... A la vida”.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, “un viaje a su interior. Si se deja llevar, si consigue estar en estado receptivo, será un camino de constantes movimientos en tiempo y espacios. Es un texto lleno de imágenes para almacenar. También me gustaría que se parara a pensar sobre los poderes fácticos que pueden estar manejando nuestras vidas, con las herramientas tecnológicas de las que hoy se disponen”.

Sinopsis Las personas no deberían creer, siempre, lo que les cuenten y, a veces, ni aun viéndolo. ¿Realmente saben quiénes son? En muchas ocasiones, en situaciones muy concretas, se sorprenden de sus reacciones. En esta historia, lo más importante no es conocer, ni siquiera descubrir. Lo verdaderamente trascendente es intuir, imaginar y, sobre todo, conseguir formar parte de ella a través de los espacios muertos a los que lleva. Lácama también es un recorrido por la desconfianza humana, la propia y la ajena, y por las muchas capas que rodean sus vidas.

Autor Tras muchos años llenando papeles con relatos cortos, para uso y consumo propio, un reto entre viejos conocidos le ha traído hasta aquí. A Lupo Meni siempre le han gustado los espacios, en su vida cotidiana, para la imaginación y la complicidad. El humor Chin, leer entre líneas, escuchar a los demás, conocer los silencios ajenos e intentar ser uno más, forma parte de su filosofía de vida. Ha crecido rodeado de grandes lectores y eruditos en materias varias y ello le obligó a esforzarse para no aislarse en demasía. Cree en la participación y en compartir, aun sabiendo que todo es eventual y cambiante. Como muchos de los que cuentan historias, Lupo Meni conoce y maneja el uso de lo fingido y lo aparente. Plasmarlo no le supone esfuerzo alguno, formando parte de su naturaleza.