Dormio Resort Costa Blanca analiza las preferencias del turista durante el verano

Con animación infantil para tener entretenidos a los niños, un spa donde disfrutar de tratamientos y masajes, y con el restaurante Nuzza para disfrutar de la buena gastronomía, Dormio es el lugar perfecto para tener unos días de descanso. Además, los huéspedes tendrán la posibilidad de viajar con sus mascotas y poder estar acompañados de ellas en distintas estancias del resort El verano está a la vuelta de la esquina y ya son muchas las personas que han comenzado a planear sus vacaciones. Sin duda, el plan favorito en verano son los destinos de sol y playa y, en ese sentido, la Costa Blanca tiene todos los requisitos para ser la opción ideal. Dormio Resort Costa Blanca Beach & Spa, el complejo de apartamentos situado en Cala Lanuza (El Campello, Alicante), cuenta con una ubicación excelente para disfrutar de las vistas del mar Mediterráneo y del sol que caracteriza a la provincia alicantina.

Todas las previsiones auguran que este año se superarán las cifras de ocupación prepandemia. En este sentido, Dormio ya cuenta con una ocupación para los meses estivales muy próxima al 100%, siendo agosto el mes de descanso preferido por los turistas, y que ya alcanza días de total ocupación del resort.

¿Qué diferencia a Dormio Resort Costa Blanca de otros resorts turísticos?

El sello de Dormio es la comodidad y el bienestar de sus huéspedes y, por ello, todas sus instalaciones están pensadas para conseguir este objetivo. El concepto de Dormio Costa Blanca es el de un resort que ofrece apartamentos totalmente equipados e independientes, con capacidad para hasta 6 personas, dividido en dos habitaciones. A diferencia de otros complejos de apartamentos turísticos, el resort ofrece los servicios típicos de cualquier hotel -limpieza, animación y club infantil, restauración propia, etc-.

En línea con la idea de apartamentos turísticos, Dormio pone especial atención a los turistas que deciden pasar temporadas largas disfrutando de la zona de la Costa Blanca. Por ello, facilita a las nuevas reservas la opción de poder alojarse durante más de 20 días con un precio muy especial.

Estas características hacen posible que este concepto se adapte a la perfección a cualquier tipo de vacaciones que quieran tener sus huéspedes.

Para los turistas que buscan el "relax total" en la playa

Justo a las puertas del resort se encuentra el acceso a Cala Lanuza, un tramo de playa "casi privada" para las urbanizaciones de la zona. Por supuesto, el resort cuenta con dos piscinas para el uso y disfrute de sus huéspedes.

Si los turistas prefieren evitar los quebraderos de cabeza que supone tener que pensar en la comida de cada día, Dormio tiene dos restaurantes para conquistar el paladar de sus comensales: Paqui’s Bar, con un concepto más informal y de comida rápida -ideal para delivery y poder disfrutarlo en la playa-; y Nuzza Beach & Terrace, con su idea de alta cocina única en la zona.

En Nuzza, los huéspedes podrán encontrar cocina innovadora y de gran calidad -en gran parte, gracias al uso de ingredientes frescos y de proximidad-. Pablo Pagán, Chef Ejecutive y F&B Manager de Dormio, intenta unir platos e ingredientes típicos nacionales y de la costa alicantina con influencias de otras culturas -la asiática y la peruana son las que más se identifican en sus platos-, a través de técnicas modernas y de vanguardia.

No hay relajación sin un spa y Dormio no iba a negarles eso a sus huéspedes. Piscina de chorros descontracturantes, sauna, masajes y tratamientos de belleza son parte de la experiencia wellness de Dormio.

Para turistas "trotamundos"

Son muchas las personas que no conciben unas vacaciones sin parar de visitar ciudades y zonas cercanas de interés cultural. Alicante, Elche, Santa Pola o Benidorm son algunas de las ciudades próximas a El Campello y con gran interés para muchos turistas que quieren conocer a fondo la zona.

En sus apartamentos tienen una cocina totalmente equipada con electrodomésticos y menaje de primeras marcas; de forma que, si así lo desean, podrán prepararse su menú y no tener que interrumpir sus visitas buscando un sitio donde comer, o cuadrando sus horarios a los de apertura de los restaurantes.

Sin duda, independientemente del tipo de vacaciones que se hayan planeado, otra de las ventajas de elegir a Dormio como destino veraniego es su oferta de animación infantil y la posibilidad de viajar con mascotas y no tener que dejarlas solas.

Sobre Dormio Resort

Dormio Resorts & Hotels es una empresa especializada en la construcción, la venta, el alquiler, la gestión y la explotación de resorts y apartamentos en España, Holanda, Alemania, Austria y Francia.

Dormio Resort Costa Blanca Beach & Spa se encuentra en la Cala Lanuza, en Costa Blanca (Alicante). Se trata de un resort compuesto por 126 apartamentos de lujo para 4 y 6 personas con vistas al mar. Los apartamentos cuentan con amplias terrazas e instalaciones de primer nivel, reuniendo lujo y relax en plena costa alicantina.