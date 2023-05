¿Quién es la reina del directo?

Laura Gómez Fernández, “La Reina del Directo”, es conocida en las redes sociales ya sea por sus entrevistas, fotos de modelaje, publicidad de negocios…. Así mismo, ella pasa mucho tiempo en live, a veces pone un vídeo de ella, otras veces conversa temas sociales, realiza entrevistas en directo, a veces sale bailando, etc. Por ello, ha creado cuentas secundarias en Instagram para diferenciar su tipo de contenido.

La reina del directo ha creado la cuenta de la reina de la publicidad, donde va a poner exclusivamente los vídeos de publicidad de locales de moda, centros de estética, restaurantes… ya cuenta con más de 11 mil seguidores y promete subir más contenido a esta cuenta.

También la reina del directo es dueña de la cuenta de Instagram "la reina de la tv" que ya alcanza los 60 mil seguidores y ahí se ven entrevistas realizadas en directo a distintos cantantes, figuras públicas….

Además, si eso fuera poco cuenta, con 2 cuentas más, a las que promete ir subiendo contenido para ganar seguidores. Estas son “la reina de las entrevistas” y “la reina de las influencers”.

Después de su viaje a Turquía, ha hecho varias menciones de que este no es solo un país de operaciones o injertos de pelo, sino que es un país de encanto y tiene pensando también hacer un blog de turismo y, poco a poco, ir subiendo fotografías, reels y vídeos.

Así mismo, la reina declara que vienen grandes sorpresas para este verano, como sesiones de fotografía nuevas, contenido nuevo… Pero el boom va a ser que va a realizar una canción musical con videoclip. Anteriormente, ya ha cantado algunas canciones y dispone en su cuenta de Youtube del tema Tú no tienes nada, con más de 10 mil visitas.

Sin duda, la reina nunca va a dejar de sorprender a su público. Empezó con su página de Facebook, que hoy alcanza más de un millón de seguidores. Alega que el primer país donde más la siguen es España y el segundo Colombia. La constancia es la clave del éxito y Laura está demostrando que todo se puede conseguir en la vida con esfuerzo. Su sueño es participar en un reality show de renombre.