Enfermeros en Estados Unidos; ANP Health Services facilita el proceso hacia la GreenCard

Estados Unidos ha experimentado un déficit considerable de personal de enfermería en los últimos 20 años, por ello, varias son las instituciones que fomentan las carreras de enfermería para equilibrar la carencia y la demanda laboral.

ANP Health Services es una de las instituciones que apoya a enfermeros y enfermeras a cumplir el sueño de ejercer la profesión en Estados Unidos, con más de 10 años de experiencia en el área, para poder obtener la GreenCard para profesionales de enfermería sin mayores problemas.

¿En qué consiste la GreenCard para enfermeros? La GreenCard se conoce como el permiso de residencia y trabajo permanente para las personas extranjeras que residen legalmente en los Estados Unidos. Normalmente, esta visa de inmigrante es la única opción para el personal de enfermería, ya que la mayoría de los tipos de visa para no inmigrantes no están disponibles para enfermeras y enfermeros registrados típicamente que están en busca de empleo en este país de Norteamérica.

ANP facilita la transición a Estados Unidos a todos los profesionales de enfermería que deseen cumplir el sueño americano y tengan la disposición de mejorar su vida profesional, familiar y personal en el proceso. Para ello, la empresa diseñó una plataforma digital en la que resulta más sencillo al enfermero o enfermera el validar sus credenciales para así poder tener más éxito en el proceso de ejercicio de la enfermería en EE. UU.

Primer paso hacia el sueño americano Entre los beneficios de formarse y ejercer como enfermero está la estabilidad económica, ya que se trata de una de las carreras con mejor salario, seguridad del trabajo, mayor cantidad de tiempo libre, crecimiento profesional, reconocimiento social y la GreenCard.

ANP ofrece un servicio global, caracterizado por sus 10 años de experiencia validando credenciales de enfermería, por su honestidad, reputación y transparencia. Cada solicitante es diferente, haciendo cada caso único. Sin importar en qué lugar del mundo se encuentre el solicitante, la empresa realiza todo el proceso de homologación a distancia, permitiendo el seguimiento de la evolución del proceso por parte del cliente, y ofrece asesorías personalizadas enfocadas en la persona.

Además, no es necesario contar con el idioma inglés ni tampoco tener técnico o diplomado en enfermería para poder comenzar el proceso, el solicitante puede iniciar los trámites sin mayores inconvenientes. Asimismo, gracias a dicho procedimiento, resultará más fácil para el profesional de enfermería optar por la GreenCard para su familia y para él, ya que no hará falta tener algún tipo de visado para comenzar el proceso.