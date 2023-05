El tanatorio Moraleja ofrece un servicio funerario completo con recogidas en todo el territorio español

Cuando se produce el fallecimiento de un ser querido, resulta indispensable contar con un servicio funerario profesional y personalizado que pueda aportar tranquilidad y seguridad durante todo el proceso. Este es el trabajo que se proponen desde la Funeraria Central de Moraleja, un lugar que cuenta con más de 40 años de trayectoria en el sector.

Las instalaciones de este tanatorio Moraleja y el cuidado de su personal, ayudan a que los familiares del fallecido no tengan complicaciones de ningún tipo luego de la pérdida. De esta manera, las personas pueden concentrarse únicamente en contenerse unos a otros, evitando afrontar gestiones administrativas que generan mayores niveles de estrés.

El tanatorio de Moraleja que garantiza confianza y velocidad de respuesta ante la pérdida de un ser querido La pérdida de un ser querido es uno de los momentos más dolorosos que puede atravesar una persona. La tristeza es tan grande que los familiares del fallecido no tienen la fuerza suficiente para afrontar todos los trámites que se deben hacer cuando alguien de su entorno pierde la vida.

Entendiendo que esta problemática es cada vez más frecuente y representa una dificultad que afecta a la salud física y mental de millones de españoles, resulta clave la acción de contratar compañías que se dedican a prestar un servicio funerario completo con el fin de facilitar todo lo necesario a la familia afectada.

En la Funeraria Central Tanatorio del Río, que se encuentra ubicada en Moraleja (Cáceres) en el Paseo de la Ribera de Gata 30, se ocupan de esta tarea. El edificio cuenta con una serie de beneficios importantes que garantizan confianza y velocidad de respuesta ante la pérdida de un ser querido, 2 de los factores más buscados por las familias.

Las instalaciones de Tanatorio del Río brindan comodidad y privacidad El duelo por la muerte de un familiar representa una situación sensible y delicada que debe ser tratada como tal. Es por ello que desde El Tanatorio del Río llevan adelante una atención personalizada donde prevalece el respeto y el buen trato.

A través de su personal, la compañía le informa a la familia sobre el avance de los trámites y gestiones que se iniciaron, además de responder ante cualquier inquietud que se pueda presentar. El objetivo primordial de esta funeraria es cuidar a todo el entorno familiar, siendo la contención necesaria para procesar el dolor que sienten.

Otra de las cuestiones a destacar de esta funeraria son sus instalaciones. El espacio alcanza los 240 m² debido a sus dos plantas. La parte inferior contiene distintas salas de velatorio, un amplio salón y baños, mientras que el piso superior tiene un comedor, donde los familiares disponen de café, agua, pastas y otros platos a elección. Este sector también incluye sala de floristería, oficinas e imponentes vistas a la Rivera.

Con un servicio de experiencia, profesional y personalizado, la Funeraria Central de Moraleja se presenta como la alternativa ideal para quienes desean adquirir un servicio funerario completo con recogidas en todo el territorio español.