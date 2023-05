10 consejos de seguridad para que no entren a robar en casa en 2023, por Cerrajeros Madrid

Según datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, durante 2022, se produjeron más de 120.000 robos en domicilios en España. Además, hoy en día, Madrid es la segunda ciudad del país donde más hechos de este tipo se producen.

Con respecto a esto, distintos estudios han comprobado que al menos un tercio de las viviendas todavía no cuenta con equipos o elementos de seguridad apropiados para evitar estos incidentes.

Por este motivo, los cerrajeros Las Rozas de Cerrajeros Madrid ofrecen 10 consejos para evitar robos. Esta empresa está disponible para quienes necesitan contactar con cerrajeros Madrid 24 horas. Además, destacan por ofrecer un servicio de cerrajeros Madrid baratos.

¿Cuáles son los mejores consejos? Evitar entradas fáciles por la puerta

Es conveniente que la puerta de entrada sea de una estructura sólida. Para ellos es posible comprar una puerta blindada o acorazada. En ambos casos, contienen piezas de metal que proveen más seguridad.

Reforzar las ventanas

Con respecto a las ventanas, Los modelos blindados con cristales antirrobo son los que más seguridad proporcionan.

Instalar cerraduras de alta seguridad

Según comentan los especialistas de Cerrajeros Madrid, una buena opción es una cerradura con 3 puntos de cierre. Para disponer de más protección es conveniente que funcione con una llave no plana, ya que estas no se pueden copiar si el usuario no tiene una tarjeta que acredita la propiedad de la cerradura.

Instalar cerraduras adicionales

Las cerraduras adicionales, los abridores de puertas o los escudos protectores incrementan la seguridad en la entrada de un hogar.

Cerraduras electrónicas

Estos modelos son los más innovadores y los de más reciente aparición en el mercado. Se operan sin llave y resultan prácticamente imposibles de forzar, ya que solo se abren con un código, una tarjeta, una huella dactilar o un escaneo de retina.

5 tips para tener una buena seguridad Contar con sistemas de alarma

Según indica una investigación, el 95 % de los ladrones escapa cuando en una vivienda se activa la alarma. Hoy en día, estos sistemas de seguridad cuentan con detectores y sensores de movimiento para instalar en puertas y ventanas. Asimismo, las compañías que los operan ofrecen el servicio de llamar al propietario por teléfono cuando se produce un incidente.

Cámaras de vigilancia

A día de hoy, las cámaras se pueden conectar con el móvil del propietario para ser activadas desde cualquier lugar. Se complementan a la perfección con los sistemas de alarma.

No comentar planes de vacaciones en redes sociales

De esta manera, nadie sabrá que la vivienda está vacía.

No abrir la puerta a desconocidos

Solo hay que abrir la puerta cuando se ha solicitado un servicio. Hoy en día, las empresas no envían a sus representantes sin avisar.

Caja de seguridad

Por último, es conveniente contar con una caja de seguridad para guardar objetos de valor cuando la vivienda va a estar vacía por una temporada.

Siguiendo los consejos de los cerrajeros Las Rozas de Cerrajeros Madrid es posible evitar robos en casa.