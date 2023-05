La importancia de contar con reputación online para el sector salud, de la mano de Honoralia

Las crisis de reputación pueden afectar mucho al sector sanitario. La actividad de todas las instituciones y empresas que operan en este confluyen en el valor más preciado por la población: la salud. Debido a esto, cualquier paso en falso o error, ya sea intencionado o no, puede desembocar en una crisis reputacional.

Para prevenir este tipo de contingencias y minimizar el impacto que tienen sobre la imagen corporativa, es necesario tener con un protocolo claro de actuación. En este sentido, contar con la ayuda de Honoralia puede ser una excelente alternativa. La firma ofrece su servicio para proteger la reputación online para el sector salud, trabajando de forma rápida, confidencial y por un precio asequible.

Las opiniones negativas pueden afectar significativamente a una empresa o profesional sanitario La reputación de las instituciones y empresas del sector sanitario ya no depende únicamente del currículum ni del boca a boca. Si no que la imagen de un centro médico o un profesional puede, fácilmente, construirse o destruirse en internet.

Cada día, los pacientes están más conectados a los profesionales sanitarios y otros pacientes por medio de las redes sociales. Por lo que la existencia de opiniones negativas sobre, por ejemplo, una atención deficiente, impuntualidad o un mal resultado tras una operación, pueden afectar de manera significativa la imagen de los médicos. Y, en consecuencia, influir en la disminución del número de pacientes que acuden a consulta.

Ante este escenario, la buena gestión de marca de una clínica o de un profesional sanitario se convierte en un aspecto clave para conseguir un mejor posicionamiento en buscadores y valoraciones positivas.

Gestión de reputación online para el sector salud Honoralia es una empresa de gestión de reputación, con 15 años de trayectoria que avalan su especialización. Cuentan con un equipo multidisciplinar que, mediante una metodología probada, ayudan a mejorar la imagen en internet cuando se ve afectada por la aparición de contenido negativo.

Consiguen mejorar la reputación online para el sector salud, encargándose de gestionar las reseñas de los pacientes. Para ello, plantean una estrategia de acción enfocada en eliminar los comentarios negativos de la red, aplicando instrumentos legales de la mano de su equipo jurídico especializado en derecho legal y nuevas tecnologías. Y, en caso de ser necesario, generan reseñas positivas en diversos medios, como redes sociales, blogs y notas de prensa. Además de realizar todo el trabajo técnico requerido para que los contenidos generados tengan un mejor posicionamiento.

La reputación de una empresa puede ser destruida en solo segundos. Por tanto, es necesario tener especial cuidado a la hora de gestionarla. En Honoralia, cuentan con un equipo dedicado a la gestión de reputación online que harán que un centro sanitario o profesional de este sector sean bien valorados entre el público al que se dirigen.