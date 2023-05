El postureo no es todo en la vida

Laura Gómez Fernández, la presentadora de TV, reportera, modelo e influencer tiene claro que lo que le ha hecho triunfar en las redes sociales es mostrarse imperfecta con sus virtudes y defectos. Alega que es una persona desenfrenada que dice siempre lo que piensa y a veces no mide las consecuencias de sus aptos. Aunque le gustaría mejorar como persona y a veces controlar los impulsos, el mostrar sus defectos la ha hecho tener tanto éxito. "Ser imperfecta me hace ser una persona perfecta", esa es una de sus frases, sin embargo, otra es “la constancia es la clave del éxito” y asi es sigue trabajando duro en todo lo que se propone.

En la actualidad, está haciendo publicidad de diferentes negocios locales. Está muy satisfecha de sus últimas entrevistas en diferentes salones de belleza. Además, está presentando muchos eventos en distintos pubs de Alicante, Valencia y Murcia.

Así mismo, está muy emocionada con presentar el próximo tour Incursión Best Model, se trata de una pasarela que viene cargada con mucha calidad humana, mucho arte y, sobre todo, de mucho corazón. El objetivo es poder dar apoyo y visibilidad al arte, la cultura y la parte social donde buscan talentos con diversidad funcional para que compartan escenario con personas capacitadas profesionales y, dentro del ámbito del canto, del baile y la pasarela se lleve el eslogan que diga “todos somos iguales”. Este tour comenzará a partir del 3 de junio en Carcagente. En este evento, van a participar muchas personas, tanto influencers como modelos.

Se siente muy emocionada, ya que en el mundo del modelaje a veces ha sufrido bullying por no tener las medidas perfectas, por lo tanto, cuando le hablaron del proyecto moda para todos sin duda quiso hacerse partícipe. Además, este proyecto tiene como objetivo final habilitar un espacio para la gente necesitada. Sin duda, como dice la reina del directo, no todo en la vida tiene que ser postureo, también hay que aportar y hacer labores sociales por la comunidad.

La reina del directo tiene claro sus objetivos en la vida, pone corazón y mucho empeño para realizar cualquier proyecto y le encanta hacer labores sociales por la comunidad. En la actualidad, la presentadora de TV e influencer está a punto de alcanzar los 400 mil seguidores en Instagram. Siente que su trabajo se está valorando mucho.