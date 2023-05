¿Por qué no es recomendable la contratación de una prima natural en decesos?, explicado por Seguros Academy

El fallecimiento de un ser querido es uno de los momentos más difíciles de la vida y, además, puede ser muy costoso. En este contexto, contar con un seguro de decesos puede ser una gran ayuda para aliviar los gastos y el estrés que se derivan de esta situación. Este tipo de seguros, según explican los asesores de la empresa Seguros Academy, puede ser de varios tipos. Por ejemplo, está la prima natural decesos y la nivelada, las cuales poseen diferentes particularidades.

Qué es una prima natural decesos Los asesores de la empresa Seguros Academy explican que un seguro de decesos es un tipo de seguro que se encarga de cubrir los gastos relacionados con el fallecimiento de una persona. Estos gastos pueden incluir el coste del funeral, el traslado del cuerpo, los trámites administrativos y otros servicios asociados al fallecimiento. Por su parte, la prima natural decesos es una modalidad de seguro de decesos que se caracteriza por tener una prima más baja al principio y que va aumentando a medida que el asegurado envejece.

Es decir, se trata de un seguro en el que el asegurado paga una prima más baja al principio, pero que va subiendo progresivamente con el paso del tiempo. Esta modalidad termina siendo más cara que otras opciones, ya que la prima se ajusta en función de la edad del asegurado.

Los especialistas acotan que el problema de esta póliza "es que el precio cuando llegamos a 65 años o más, se dispara a unos 70 € al mes por persona y unos 2.000 € de recibo al año si es un matrimonio".

Qué recomiendan los especialistas En resumidas cuentas, los asesores no recomiendan la prima natural por la razón expuesta anteriormente. Lo que sí recomiendan es el seguro de decesos de prima nivelada.

El seguro de decesos de prima nivelada es un tipo de seguro que se encarga de cubrir los gastos y trámites necesarios en el momento del fallecimiento de una persona. La principal característica de este seguro es que la suma de la prima que se paga es constante a lo largo de toda la vida del asegurado.

Este tipo de seguro ofrece varios beneficios. En primer lugar, permite a la persona asegurada tener la tranquilidad de que, en caso de su fallecimiento, sus seres queridos no tendrán que preocuparse por los costes del funeral y demás trámites relacionados. Además, al tener una prima constante, el asegurado no tendrá que preocuparse por incrementos en el coste del seguro con el paso de los años, ya que solo subirá por IPC, nunca por edad.

Otro beneficio importante de la prima nivelada es que, en muchos casos, ofrece servicios adicionales que pueden ser muy útiles para los familiares del asegurado. Estos servicios pueden incluir asesoría legal, apoyo psicológico y asistencia en la gestión de trámites y documentos.