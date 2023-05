¿Cómo conseguir el 100% de la hipoteca?, por Central Hipotecaria

Una hipoteca al 100 por ciento es un tipo de préstamo en el que la entidad financiera otorga al comprador de la vivienda el valor total del coste de la propiedad, lo que significa que el comprador no necesita hacer un pago inicial o contribuir con una cantidad de dinero como garantía para el préstamo.

Esta representa una solución para quienes buscan un inmueble sin tener una deuda adicional o también para inversores con intenciones de maximizar su compra. Sin embargo, obtener una hipoteca al 100% es considerado por muchas personas como una tarea imposible, debido a que la mayoría de los bancos no suelen conceder préstamos hipotecarios de este tipo.

Como especialistas en la industria, el equipo de Central Hipotecaria se ha enfocado en proporcionar a los usuarios las mejores opciones y condiciones del mercado hipotecario. Esta compañía se distingue por brindar soluciones ajustadas a las necesidades de cada comprador, incluyendo aquellos que esperan obtener una hipoteca al 100%.

¿En qué consiste una hipoteca al 100%? En la actualidad, la mayor parte de las entidades financieras suelen conceder préstamos hipotecarios únicamente del 80% del valor de la vivienda, lo cual implica que el comprador debe aportar el 20% y cubrir los gastos adicionales generados de esta operación. Sin embargo, no todas las personas cuentan con la cantidad de dinero suficiente para asumir el desembolso inicial.

En estos casos, las hipotecas al 100% representan una de las principales soluciones. Este tipo de préstamos están diseñados para quienes desean comprar una propiedad y no cuentan con los ahorros necesarios para cubrir el porcentaje correspondiente. El mayor atractivo de esta hipoteca es precisamente la cobertura total del precio de la compraventa o del valor de la tasación. Es por esta razón que su concesión no es tan habitual en la sociedad.

Por lo general, el interés de este tipo de hipoteca suele ser el mismo que el de un préstamo de 80%, además, los bancos tienden a ofrecer los mismos productos bonificadores.

¿Cómo conseguir una hipoteca al 100%? Una de las principales recomendaciones en el momento de buscar una hipoteca al 100% es contactar con un bróker o intermediario hipotecario profesional, ya que su conocimiento profundo del sector inmobiliario y de las entidades bancarias que puedan conceder este tipo de préstamos con las mejores condiciones, puede resultar clave para conseguirlo.

Desde Central Hipotecaria, ponen a disposición de los usuarios las soluciones adecuadas para acercarse al objetivo de un préstamo hipotecario al 100%. Esta firma se caracteriza por tener acuerdos con bancos con condiciones especiales, lo que les permite analizar y actualizar constantemente cada una de las opciones de préstamos.

A través de la página web de Centra Hipotecaria es posible llenar el formulario e iniciar el proceso para obtención de este tipo de hipotecas al 100% y solicitar un estudio de viabilidad de los especialistas.