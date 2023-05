Fotografía comercial para moda; los secretos detrás de las imágenes que venden

Cuando se va a vender ropa de baño, la fotografía comercial y publicitaria es fundamental para atraer al público objetivo. Andy Cannon es un fotógrafo en España y Canarias que se especializa en las sesiones para marcas swimwear.

La mayoría de sus clientes, no solo buscan un fotógrafo profesional, también quieren uno creativo que capte la esencia de la marca y logre plasmarla en imágenes con fines comerciales.

Todo lo que se debe saber antes de una campaña para fotografía comercial Hacer fotografía comercial para ropa de baño tiene cierta complejidad, ya que no basta solo con colocar el bañador a una modelo. Contrariamente a lo que se puede creer, este tipo de campaña debe gestionar un concepto que luego impulsa la toma de decisiones. Esto incluye la elección de la locación, los modelos de las piezas e incluso, la iluminación. De manera que, antes de contratar a un fotógrafo, es importante establecer el enfoque de la campaña y así captar a un profesional que pueda mostrar estas especificaciones.

Después de definir la perspectiva del tipo de fotografía que se va a tomar, comienza la búsqueda de fotógrafos. En este caso, siempre se recomienda solicitar una muestra de los trabajos previos, por ejemplo, Andy Cannon cuenta con una página web en la que se puede conocer su portafolio creativo. Al acceder a la página de inicio, se despliegan los últimos trabajos realizados por el fotógrafo en España y Canarias.

Campañas publicitarias para marcas de bañadores Con la idea de presentar su nueva toalla Adventure, la marca Lullevibes planteó el concepto de la aventura como principal enfoque. Después de debatir los detalles para la campaña, desarrollaron un proyecto único que refleja la libertad y expresión de la vida en la costa.

Andy Cannon es un estudio de fotografía integral que se encarga de todo el proceso previo para la ejecución de una campaña de fotografía comercial. Además de un equipo capacitado para ejecutar este tipo de trabajo, cuenta con una gran cantidad de modelos, dispuestos para cada sesión.

Como este tipo de fotografías son más sensibles, tanto por la modelo como por el enfoque general de la marca, es importante que el equipo creativo conozca las pautas para manejarse en este ambiente.

En Andy Cannon, son profesionales en el área de ejecución y cuentan con una gran experiencia en la producción de look books y campañas. Para conocer sus trabajos previos en fotografía comercial y publicitaria, el fotógrafo en España y Canarias cuenta con una página web, así como perfiles en redes sociales donde se pueden visualizar.