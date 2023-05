Compromiso ambiental en los envases take away de Vasomadrid

El cartón Kraft es una materia prima sostenible por excelencia, ya que no solo es reciclable y biodegradable, por lo que se descompone rápidamente sin dejar rastros de residuos tóxicos, sino que también proviene de materiales renovables como los residuos de madera o los bosques sostenibles. Por este motivo, Vasomadrid lo escoge como materia prima para sus envases take away amigables con el medio ambiente, fabricados para respetar a los altos estándares de calidad de esta empresa.

Packaging sostenible creado bajo altos estándares de calidad Con un enfoque en el trabajo en equipo, la comunicación abierta y la motivación por superarse día a día, Vasomadrid, a cargo de Ceferino Prieto, su fundador y CEO, lleva tres décadas ofreciendo soluciones para la industria alimentaria. Desde 1993, el objetivo de esta empresa es satisfacer las necesidades del sector alimentario, la hostelería y el catering elaborando packaging alimentario de alta calidad. Para ello, combina fabricación propia con importación de productos, asegurándose de que sus clientes en Europa, Norte de África y el Caribe reciban los artículos que necesitan, creados bajo altos estándares de calidad a precios competitivos.

Con el objetivo de contribuir a la economía circular, Vasomadrid apuesta por la industria española. Por ello, ha ampliado sus instalaciones de forma que pueda dar respuesta a las demandas de sus clientes sin descuidar su compromiso con el medio ambiente. Asimismo, a estos fines han incluido materias primas como el cartón biodegradable para la fabricación de productos propios, que les permite colaborar con el desarrollo sostenible en cada momento de la producción.

Los envases take away que apuestan por el medio ambiente Vasomadrid posee una amplia variedad de envases take away diseñados para ofrecer soluciones a la industria alimentaria mediante packaging sostenible. Los mismos se elaboran en cartón Kraft, una materia prima que destaca por ser 100 % renovable, reciclable y biodegradable. Además, su bajo coste permite que la empresa pueda mantener precios competitivos en el mercado sin descuidar la calidad de sus productos ni su compromiso con el medio ambiente.

De esta manera, el catálogo de envases de Vasomadrid incluye envases take away y boles con tapa disponibles en diferentes tamaños, además de cajas de pizza elaboradas en cartón Kraft y muchas otras opciones de packaging sostenible. Esto facilita que sus clientes puedan adquirir todos los envases necesarios para satisfacer su demanda, pudiendo optar por la opción de personalizarlos.

Gracias a su compromiso con el medio ambiente, Vasomadrid se erige como una excelente opción a la hora de adquirir envases take away aptos para todo tipo de productos de la industria alimentaria, respetando el compromiso ambiental y las políticas de sostenibilidad.