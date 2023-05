En Las Palmas, IKIGAI by Hospitales San Roque ofrece cirugía plástica

Las operaciones estéticas son un procedimiento común de forma mundial. En España, concretamente, las estadísticas demuestran que se practican aproximadamente 400.000 intervenciones anuales, siendo el aumento de pecho una de las intervenciones más populares.

Sin embargo, al igual que cualquier procedimiento quirúrgico, la cirugía plástica debe ser realizada por profesionales altamente capacitados y con experiencia reconocida. IKIGAI by Hospitales San Roque se ha consolidado como una de las opciones más destacadas en este ámbito.

Este centro especializado en cirugía plástica Las Palmas, ofrece a la población numerosos servicios estéticos, orientados a mejorar su apariencia física.

Ventajas de la cirugía plástica estética La cirugía plástica estética puede brindar múltiples beneficios a quienes deciden someterse a este procedimiento, tanto a nivel físico como mental. Uno de los más destacados es la posibilidad de reparar las zonas del cuerpo con las que una persona no se encuentre conforme. Asimismo, de manera específica, cada cirugía puede proporcionar diversas ventajas, como, por ejemplo, la reducción de senos contribuye a mejorar la postura corporal y disminuir los dolores de cuello.

A nivel emocional, este la cirugía plástica puede ayudar a mejorar la autoestima y confianza de una persona, proporcionando también mayor seguridad para desenvolverse en su entorno.

Dentro del catálogo de intervenciones quirúrgicas que pueden realizarse los usuarios en IKIGAI by Hospitales San Roque se encuentran el aumento de glúteos con tejidos grasos, aumento de pechos con prótesis o con tejido graso, reducción y elevación de pechos, así como también la abdominoplastia, rinoplastia, lipoescultura, entre muchas otras.

¿Quiénes pueden someterse a una cirugía plástica estética? En general, el requerimiento principal para someterse a una cirugía plástica es que la persona se encuentre sana. Sin embargo, en función del tipo de intervención a realizar, pueden existir criterios específicos que deben cumplir los pacientes. En el caso del centro de cirugía plástica Las Palmas IKIGAI by Hospitales San Roque los especialistas llevan a cabo una valoración previa del estado de salud general de cada paciente. Esto permite proporcionar mayor confianza a los usuarios.

Este centro se caracteriza además por contar con un equipo multidisciplinar con destacada experiencia en el ámbito de la cirugía plástica y estética. Asimismo, disponen de instalaciones adecuadamente equipadas para garantizar no solo la comida y atención óptima de cada uno de los pacientes que llevan a cabo un procedimiento quirúrgico.

Además del centro de cirugía plástica Las Palmas, en IKIGAI by Hospitales Universitarios es posible encontrar un espacio destinado a la medicina y dermatología estética ubicado en Vecindario. Ambos centros han sido pensados para contribuir en la belleza, salud y bienestar de la población.