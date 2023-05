Hypercast, primera empresa de podcast que garantiza oyentes reales en las campañas

Hypercast ha desarrollado una tecnología propia: Hyperboost+, para la viralización de branded podcasts. Hypercast se lanzó en Italia y ahora aterriza en España de la mano de Andrea Febbraio (co-fundador Teads). En España ya cuenta con clientes como BNP Paribas y Volvo Hypercast es una empresa especializada en la producción y distribución de branded podcast que acaba de aterrizar en España. El origen de la compañía es italiano, detrás de la cual hay un grupo de inversores y profesionales guiados por Andrea Febbraio, (co-fundador de Teads). Hypercast está revolucionando el sector del audio y en concreto de los podcasts gracias a su potente herramienta Hyperboost+, que garantiza a las marcas la obtención de oyentes únicos para sus podcasts, según los últimos estándares IAB.

Los podcasts han llegado para quedarse y en los últimos tiempos están experimentado un auge espectacular. A través de plataformas muy conocidas como Spotify o iVoox, los oyentes disfrutan de horas de contenidos acerca de sus temáticas preferidas. El año pasado descendió en un 6% el consumo de internet a nivel global, mientras que el consumo de audio aumentó en España en 7 minutos por persona y día*. Además, según el informe "Hábitos de consumo de podcasts de la generación Z en España en 2023", de Spotify, el consumo de podcasts ha crecido un 20% y más del 50% de la Gen Z ha escuchado al menos un podcast en dicha plataforma en el último año.

El podcast es un formato muy cómodo de consumir. Se puede estar realizando cualquier actividad del día a día mientras se escuchan. El número de oyentes de podcast ha pasado de los 11,7** millones a los 13,5 millones en los últimos 2 años en España.

Según un reciente estudio del Observatorio Nebrija del Español, los podcast de marcan suponen un 14,7% de la producción de las 8 plataformas principales, centradas en producciones originales, y evidencian el valor de este medio como canal de comunicación publicitaria ya que va directamente a los oídos del cliente, no impone un horario y se puede compaginar con otras actividades.

La propuesta de valor de Hypercast es CREAR (se crea un storytelling cercano y humano), PRODUCIR (se cuenta con diseñadores e ingenieros de sonido, músicos, editores y speakers) y DISTRIBUIR (herramienta propia que optimiza la distribución del podcast para llegar a la audiencia correcta y que tengan un verdadero impacto en la comunidad.

Se está creando una gran industria alrededor del podcast y Hypercast está ya revolucionando el sector, no solo con la producción, sino también por la distribución eficiente de los podcasts en las diferentes plataformas, asegurando oyentes reales y descargas certificadas.

Hyperboost+

Hyperboost+ es una herramienta propia basada en una tecnología de aprendizaje automático que optimiza la distribución de podcasts mediante el alto rendimiento de campañas digitales masivas en cientos de sitios web "seguros" para las marcas, consiguiendo oyentes reales garantizados y descargas certificadas. Es compatible con las principales plataformas de alojamiento, de streaming y tecnologías de seguimiento (como Chartable o Podtrac).

"La combinación de nuestra gran capacidad creativa con nuestra tecnología propia de impulso de medios nos permite gestionar toda la cadena de suministro de podcasts y ofrecer a los clientes un servicio eficaz, a medida y completo en todos los aspectos", afirma Crescenzo Abbate, Director de Operaciones de la empresa. "Esta fórmula, única en el mercado representa nuestra fuerza y nuestro carácter distintivo".

"Sigo personalmente el desarrollo internacional de Hyperboost+ y me alegro de que ya muchos clientes en España y en Italia que hayan planificado con esta metodología de rendimiento: Volvo, BNP Paribas, Sisal, Valtur o Fineco. Estoy seguro de que muy pronto llegarán más clientes que apreciarán este nuevo estándar de la industria", afirma Crescenzo Abbate, Director de Operaciones de la empresa.

*Fuente: Estudio Observatorio Español Nebrija

**Fuente: eMarketer