Seis despachos impulsan herramientas de Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia y gestión de las firmas

Bonet Abogados, ECIJA, Segarra Abogados y Economistas, Varona Legal & Numbers, Grant Thornton y RSM, las seis firmas retadoras del Hackathon LegalTech Valencia 2023, celebran el éxito de un evento del que han surgido 262 ideas iniciales de proyectos de mucho valor que acabó con 6 soluciones filtradas y prototipadas, de las cuales, dos fueron las ganadoras 262 nuevas ideas de proyectos sobre la mesa que concluyeron en 6 soluciones filtradas y prototipadas y dos ganadores finales. Así concluyó el II Valencia Legal Hackathon tras 12 horas ininterrumpidas de trabajo de 6 firmas para acabar desarrollando soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) que impacten positivamente en el día a día del sector legal.

En la edición de este año de uno de los eventos de referencia en el ámbito LegalTech a nivel nacional se puso como objetivo impulsar la innovación tecnológica en el mundo jurídico bajo el espíritu de la coopetencia (término empleado para hacer referencia a la colaboración de firmas que son competencia entre sí, pero se alían con un objetivo común, desarrollar soluciones innovadoras para el sector legal). Su éxito se debe a 6 despachos de abogados retadores de primer nivel: Bonet Abogados, ECIJA, Segarra Abogados y Economistas, Varona Legal & Numbers, Grant Thornton y RSM, que impulsaron conjuntamente desde cero proyectos tecnológicos para mejorar la gestión y eficiencia de los despachos y la relación con sus clientes gracias a la IA.

El Hackathon, organizado por Innova.legal y celebrado en Innsomnia Acelerator, contó paralelamente con 8 ponentes en 3 mesas redondas que analizaron la llegada de la IA y el Desing Thinking a las firmas. En ellas participaron máximos expertos en la materia como Pavabits, empresa tecnológica de desarrollo de software, la editorial jurídica Tirant lo Blanch, la Cátedra HP de la Universitat Politècnica de València e Ymant, empresa de Servicios informáticos. Además, el evento tuvo el apoyo de instituciones de referencia como el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, -cuyo Decano José Soriano inauguró el evento tras ser presentado por un avatar como un guiño a la temática del evento-, y de representantes de las distintas Facultades de Derecho públicas y privadas de Valencia.

"Si la primera edición la definiríamos como de ‘validación’, esta, sin duda, es la de ‘consolidación’. Hemos crecido en retadores, en patrocinadores, en colaboradores y en diseño del evento, que pondrá el foco en continuar con los efectos del hackathon. No queremos que se quede en un evento anual, queremos sacar todo el partido de los resultados, de las soluciones generadas y de los perfiles descubiertos, de ahí que uno de los premios esté orientado a la aceleración de la solución más escalable e invertible", afirmó tras conocerse los ganadores Lucía Carrau, fundadora de innova.legal e impulsora de la iniciativa también en esta II edición.

Este año, Innsomnia participa como partner y sponsor dado su expertise en esta área, acogiendo en sus instalaciones la presente edición. Fran Estevan, CEO de Innsomnia, comentó que "siempre hemos impulsado proyectos innovadores y altamente creativos para el sector legal. Y lo hemos hecho promoviendo la colaboración público-privada y la transformación digital del sector desde el uso y desarrollo de soluciones basadas en las nuevas tecnologías. Es el caso de la Inteligencia Artificial, que nos ha demostrado ser una aliada en lo que a automatización de procesos y clasificación de datos o documentos se refiere. Esto facilita enormemente la labor del profesional, que puede dedicar más tiempo a investigar y a tomar decisiones más eficaces y sosegadas sobre un caso. Eso es lo que defendemos desde Innsomnia y lo que también hemos querido trasladar a cada uno de los miembros participantes en este Hackathon".

Proyectos ganadores

5 coaches; 8 mentores; 15 instituciones y empresas colaboradoras que apoyaron el evento; 36 participantes conformando los equipos de trabajo y, en cada uno, 6 perfiles diferentes de participantes de vanguardia (abogados, desarrolladores, expertos en datos, en UX, marketing y negocio) hicieron posible que, de las 6 ideas finalistas, 2 resultaran ganadoras. Los premiados fueron evaluados por 4 jueces expertos en el ámbito financiero, jurídico, de negocio y desarrollo: Isabel Jiménez, Directora General de Fundación Estudios Bursátiles; Rosa Serra, Gerente de Asesoría Jurídica Marina de Empresas; Francesc Pons, de GM Innsomnia y Joan Ortega, CEO de Artemis.

El primer premio fue a parar a la creación de un CRM (Customer Relationship Management, por sus siglas en inglés, o programa de gestión de la relación con el cliente) para los despachos abogados. Esto posibilita que el abogado conozca el estado de cada caso, de cualquier compañero o suyo propio, en tiempo real, así como a tener acceso al historial de casos que un cliente nuevo le pide. "Gracias a esta idea, el abogado podría usar correos elaborados con IA en base a información de casos anteriores, ahorrando tiempo al usuario. El jurado valoró la solución que mejor había identificado el problema, con una propuesta de valor e innovación más definida, así como mayor claridad en la explicación", explicó Carrau. Este equipo consiguió un premio de carácter económico de 1.500 euros, además de entradas al DreamHack Spain (evento de referencia sobre gaming e e-sports).

El segundo proyecto ganador está enfocado a resolver un problema detectado en muchos despachos de abogados: cómo presupuestar, ya que el método de medición de horas dedicadas resulta, en numerosas ocasiones, analógico y poco preciso. Por ello, se propuso un software que, mediante un formulario que genera el abogado en la primera reunión con el cliente y con la información de otros casos anteriores, genera un presupuesto aproximado sobre el servicio a realizar. El Premio al equipo que desarrolló la solución más invertible, escalable y con mejor experiencia de usuario (UX) ha accedido a una formación en el summit organizado por GeeksHubs Impulsamos {Talento Tech} y un circuito de aceleración con las firmas retadoras diseñado por innova.legal.

Las firmas protagonistas

Jesús Bonet, socio de Bonet Abogados considera que "ha sido impresionante la ilusión y la implicación de los participantes, del equipo que ha llevado el desarrollo del hackathon, de los conferenciantes, de los entrevistados y de los compañeros retadores con quienes, un año más, junto a las nuevas incorporaciones, hemos disfrutado de la experiencia, expectantes sobre qué sería lo próximo que iba a suceder. El resultado ha sido inimaginable: propuestas tecnológicas creadas en menos de 12 horas sobre retos harto complicados. ¡Para quitarse el sombrero! Empieza la cuenta atrás para el volumen 3.0".

Salvador Silvestre, socio de ECIJA, firma reconocida en 2022 por Financial Times como firma más innovadora de Europa Continental, afirmó con total rotundidad que "el II Valencia Legal Hackathon ha vuelto a superar las expectativas. Hemos sumado nuevos despachos y hemos crecido en apoyos. La abogacía vuelve a demostrar su espíritu emprendedor y de adaptación a la realidad. La motivación de los equipos era patente y disfrutamos de una jornada de innovación, tecnología y Derecho, buscando soluciones en la gestión y resolución de problemas de nuestros clientes".

Por su parte, el socio de Grant Thornton, Germán Rodrigo, señaló que "ha sido una experiencia única donde profesionales del Derecho han podido interactuar con profesionales de áreas técnicas ofreciendo soluciones disruptivas, en tiempo récord, a retos del sector legal. Un ejemplo de trabajo en equipo, multidisciplinar y de entendimiento del negocio legal, apreciándose la edad tan joven de los participantes".

Asimismo, Horst Hölderl, socio de RSM, sexta organización internacional de servicios de auditoría, legal, fiscal y consultoría, celebra el "rotundo éxito" del evento, donde han presenciado "un nivel excepcional de habilidades de los participantes, así como un intercambio único de ideas y enfoques que ha llevado a la generación de soluciones disruptivas y enriquecedoras que, a buen seguro, han sentado las bases para futuros avances en esta área que prometen revolucionar la forma en que se realizan las tareas legales, mejorando la eficiencia y la precisión en la toma de decisiones".

Sergio Segarra, socio de Segarra Abogados y Economistas apuntó que salieron "encantados y entusiasmados" de esta segunda edición. "Me gustaría destacar el talento y la creatividad de los participantes, lo que quedó patente en la calidad de las soluciones propuestas. La consolidación de este evento supone un paso importante de cara a seguir acercando el mundo tecnológico al jurídico", sentenció.

Por último, Ignacio Varona, socio director de Varona Legal & Numbers, se muestra muy satisfecho con los resultados: "Tras el éxito de la primera edición pensé que nada me podría sorprender y esa sensación se anuló nada más empezar el evento, al ver a unos retadores del 2022 con una aplicación lista para salir al mercado y recibir la bienvenida por LucÍA (Imagen y sonido creada con IA). A partir de ahí, y durante toda la jornada, tuve una sensación de crecimiento máxima, incrementada con las soluciones presentadas, cargándome de ilusión para la tercera edición del Valencia Legal Hackathon".

En conclusión, desde la organización adelantan que, tras el éxito cosechado también este año, ya están pensando en la tercera edición del Valencia Legal Hackathon en 2024, con la esperanza de seguir fomentando la colaboración y la innovación en la aplicación de la Inteligencia Artificial al mundo jurídico donde se generen soluciones transformadoras para la industria legal. "La llegada de la tecnología lleva tiempo siendo una realidad irrenunciable. Nuestro objetivo en Innova.legal es seguir buscando el punto de encuentro entre firmas para generar sinergias y nuevos proyectos", concluye Lucía Carrau.