Emcesa, la personalidad hecha hamburguesa

La empresa se suma a la celebración del Día Internacional de la Hamburguesa, que tendrá lugar el próximo 28 de mayo, con una divertida propuesta: "dime qué hamburguesas comes, y te diré quién eres" El próximo 28 de mayo se conmemora de manera internacional el Día de la Hamburguesa. Este plato ha llegado a ser considerado como un manjar a nivel internacional por ser consumido en todo el mundo, tanto para comer como para cenar. Y es que todas las personas tienen una hamburguesa favorita, aquella que forma parte de los recuerdos y que nunca decepciona en los buenos y los malos momentos.

Emcesa, empresa especialista en productos cárnicos, quiere celebrar este día con sus clientes con una divertida propuesta. Porque, "¿alguna vez te has preguntado cuál es la razón de comer siempre el mismo tipo de carne en una hamburguesa?. Para aquellos que aseguran dime como comes y te diré quién eres, Emcesa presenta una lista de sus deliciosas hamburguesas, que arrasan en todos los supermercados, y que podrán dar una idea de cómo es tu personalidad".

En primer lugar, las hamburguesas de vacuno, elaboradas con carne de vacuno de origen español, sal, especias y condimentos naturales. Los amantes de esta receta es muy probable que les guste mandar, llevando la delantera y destacando en todo lo posible.

Otra opción son las hamburguesas de pavo y pollo, elaboradas con carne picada de pollo y pavo, sal, especias y condimentos naturales. Quienes optan por esta opción suelen ser personas a las que les gusta buscar alternativas, poco convencionales y que disfrutan de las cosas relajadas y placeres tranquilos.

Pero eso no es todo, porque los clientes también pueden optar por una opción rompedora: las hamburguesas precocinadas al carbón de Emcesa, listas para calentar 1 minuto al microondas y servir. Una receta ideal para disfrutar del inigualable sabor de la carne a la brasa. Los que disfruten de esta receta son personas con un carácter fuerte e intenso, a las que les gustan los retos.

Por último, una alternativa más conservadora, las hamburguesas de vacuno y cerdo sin pan. Aunque muchos pueden alegar que esto no es una hamburguesa, esta alternativa deconstruida del platillo también es una opción perfecta para disfrutar en reuniones con amigos y familiares, incluso en soledad. Esta presentación es característica de una persona a quien le gusta impresionar a los demás, quien no teme hacer las cosas a su manera y analiza todo con un ojo altamente crítico.

"En definitiva, dicen que por cada persona hay una hamburguesa. ¿Sabes ya cuál elegir?. Feliz Día de la Hamburguesa".