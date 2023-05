En marcha el I Estudio Nacional sobre el Estado de Ánimo de los Docentes

El estudio, pionero en España, está impulsado por ÉXITO EDUCATIVO, la Universidad a Distancia de Madrid y Educar es Todo La educación es una de las profesiones fundamentales en nuestra sociedad ya que está a cargo de formar y preparar a las futuras generaciones. No obstante, con frecuencia los educadores se enfrentan a numerosos retos y desafíos que pueden tener un efecto negativo en su estado anímico y en su habilidad para enseñar de manera eficaz. Por esta razón, ÉXITO EDUCATIVO, en coordinación con la Universidad a Distancia de Madrid UDIMA y Educar es todo, ha lanzado el I Estudio Nacional sobre el Estado de Ánimo de los Docentes.

Si los maestros no están motivados o están insatisfechos con su trabajo, esto puede afectar la calidad de la educación que proporcionan. Por lo tanto, "es importante entender los factores que afectan al ánimo de los docentes, cómo se encuentran, en qué etapas están peor… pues solo teniendo un diagnóstico completo de la situación se podrán emprender las acciones para mejorar su motivación y su estado de ánimo" explica Víctor Núñez, director general del diario digital ÉXITO EDUCATIVO.

Esta investigación, dirigida por Julián Roa, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Salud de UDIMA, aborda la situación a través de una encuesta elaborada por profesores de los grados de Educación y Psicología y que se está realizando a profesores de toda España y de todas las etapas educativas regladas.

Cuatro bloques de preguntas para ahondar en el estado de ánimo de los docentes

El cuestionario se compone de cuatro bloques de preguntas:

1. La labor docente: Aquí se examinan aspectos relacionados con la labor profesional desde el punto de vista del propio profesor.

2. Variables externas que afectan a su trabajo: La labor docente se desempeña en un contexto social, económico y cultural específico, por eso interesa conocer qué variables externas pueden influir en la labor docente.

3. La Covid-19 y la labor docente: La situación excepcional vivida durante la pandemia de Covid-19 desde marzo de 2020 significó un punto de inflexión para muchas carreras docentes, por eso en este apartado se recaban los puntos de vista sobre la experiencia vivida en estos años.

4. Estado de ánimo: En esta sección, los organizadores se interesan por el estado de ánimo del encuestado en las últimas dos semanas, además de la frecuencia con la que ha tenido problemas por una serie de motivos.

El estudio cuenta con el apoyo y colaboración de importantes personalidades del ámbito educativo como Francesc Nogales, Mejor docente de España (Ed. Primaria) por los Premios Educa Abanca 2021, Anabel Valera Ibáñez, directora ejecutiva en REDIE ESPAÑA y consultora Educativa, Toni García Arias, Global Teacher Award 2021 y Premio Mejor Docente de España Primaria 2018, Silvia Álava Sordo, doctora en Psicología Clínica y de la Salud, conferenciante y escritora, Enrique Escandón, experto en Marketing y Dirección Educativa, DIRCOM & Mktng Colegios 3ª, y Juanma Romero, director y presentador del programa 'Emprende' de TVE y fundador de "Hazte Visible". Además de la colaboración del sindicato ANPE, SchoolMarket, REDIE España, MiCole.net, MIAC, La Granja, CECE Extremadura, FEUSO y FSIE.

Los promotores de la investigación ponen de relieve que "la participación de los profesores españoles en este estudio puede tener un impacto significativo en la mejora de las condiciones y el bienestar emocional en el ámbito educativo", según explica Leo Farache, fundador de Educar es Todo.

La Educación es algo que interesa a todos, a los padres, a los estudiantes, a los mismos maestros, a los directivos de los centros educativos, a la Administración Pública, a las patronales y sindicatos, etc. pero, sobre todo, a la sociedad en su conjunto.