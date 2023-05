Este solar vegano y multifunción hecho en Elche tiene todo lo que un neceser de verano necesita

No es un lanzamiento más: es el producto más largamente soñado, pensado y repensado por Alex. L. Capitelli, creadora de Vera & The Birds y, en breve, el favorito de todas aquellas que lo prueben: un increíble solar mineral triple acción: con color, protección de amplio espectro y, encima, tratante y efecto piel de seda.

Su fórmula vegana única y su increíble textura y sensorialidad les harán sentir que no llevan un solar (y aún menos mineral), pero es que Silk Defense es mucho más que eso.

Proyecto Silk Defense Que la protección solar no es solo el mejor antiaging, sino el paso esencial, a cualquier edad, en una rutina beauty es algo que Alex siempre ha tenido claro. También que quería formular su propio fotoprotector, claro que, consciente de la importancia de defenderse del sol, se puso el listón aún más alto de lo habitual en ella, que ya es mucho. “Queríamos -explica la creadora de Vera & The Birds- el producto perfecto: que tuviera una protección solar alta con filtros minerales, que fuese gustosa de aplicar y llevar, que además dejara la piel preciosa con un toque de color y la tratara activamente. Era un Reto con mayúscula… Y, tras años de investigación ¡Lo hemos conseguido! Silk Defense Tinted Sunscreen SPF 40+ es un fotoprotector triple acción, único en su especie: el que siempre soñé”.

Qué la hace única Entre otras cosas, su triple acción: esta crema solar de última generación protege la piel contra el fotoenvejecimiento y las quemaduras solares gracias a su filtro mineral de amplio espectro SPF40+ que no deja residuo blanco y se funde con la piel. No solo protege, unifica y proporciona un sutil velo de color que favorece muchísimo a todos los cutis. También trata la piel gracias a activos emolientes y antioxidantes como la vitamina E y el extracto de alga roja. Todo lo que se busca en un solo producto.

Flechazo inmediato porque: Tiene una protección de amplio espectro que no deja rastro, gracias a sus filtros minerales sin nanopartículas (dióxido de titanio) que proporcionan una protección eficaz contra los rayos UVA y UVB*, principales responsables del fotoenvejecimiento y las quemaduras, siendo a la vez muy poco ‘pesados’ y haciendo que sea un filtro ideal tanto para el día a día como para la playa. Además, su fórmula evaluada clínicamente en laboratorio mediante test in vivo y test in vitro.

Asimismo, deja un sutil velo de color efecto soft-focus que funde perfectamente con casi todos los tonos de piel, unifica y deja un acabado efecto seda precioso. El color, de efecto camaleón con el propio tono, deja el cutis aterciopelado y con efecto ‘buena cara’ sin ocultar la belleza natural de la propia piel.

También trata la piel mientras la protege. Más allá de su alta protección y el toque de color, la completa fórmula de Silk Defense está cargada de activos naturales que cuidan la piel y refuerzan su acción protectora. Entre ellos, el extracto de alga roja y la vitamina E, altamente antioxidantes, o el aceite de jojoba, de gran poder nutritivo.

Por otro lado, su fórmula es sostenible. Los filtros minerales elegidos no contienen partículas nano y, por lo tanto, respetan la diversidad de la vida marina. Su fórmula vegana es biodegradable y está diseñada para tener el mínimo impacto posible en el medio marino.

Asimismo, tiene una textura gustosa que enamorará. Es posible olvidarse de los típicos solares pastosos o extra-grasientos, tan habituales en los SPF convencionales. Su textura modulable no deja residuo blanco y se integra perfectamente con la piel, dejándola aterciopelada y jugosa.

Es ideal para todo tipo de piel, incluidas las sensibles. Está testada dermatológicamente en pieles sensibles y contiene activos calmantes como la jojoba. No importa si es mixta, seca, grasa o normal: este tinted sunscreen es ideal para ti. Eso sí, si la piel es muy grasa, es posible que la textura quede un poco grasa también, como ocurre con cualquier SPF.

Recordatorios:

El SPF es el paso más importante en la rutina de día. Se aplica como último paso, justo después de la hidratante. No importa que sea invierno o esté nublado, ¡la fotoprotección es innegociable!

No hay que aplicar solo en la cara: extiende una cantidad generosa de producto sobre rostro, cuello y escote con movimientos circulares suaves. Reaplicar cada dos horas o cuando se necesite.

La cantidad adecuada para rostro son dos dedos de producto Vera & The Birds es una firma española (Elche) que prima los procesos e ingredientes de proximidad. Sus productos son respetuosos con la piel, el medioambiente y todos los habitantes del planeta. Están formulados a partir de ingredientes botánicos de alta calidad y probada eficacia y concebidos para proporcionar rutinas de cuidado en clave optimista, sensorial y promover la autoestima. Siguen la filosofía de dedicarse tiempo de calidad a una misma como vía para verse bien y sentirse mejor.

Todas las ilustraciones que identifican sus coloridos packagings, llenos de flores, pájaros y otros elementos naturales, están realizados por la creadora de la marca Alex López Capitelli.

A la venta en la web Vera & The Birds y en farmacias y tiendas de cosmética seleccionadas.