Cómo limpiar las resistencias del horno: consejos y trucos de Fersay para un mantenimiento eficiente

La compañía recuerda que reparar los electrodomésticos y pequeños aparatos electrónicos es una opción rentable y sostenible que beneficia al conjunto de la sociedad El horno es uno de los electrodomésticos más frecuente en los hogares españoles.

Pero, no todos tienen las mismas funcionalidades. En muchos hogares, la opción elegida es el horno sin función de autolimpieza, un aparato que requiere de un tipo de limpieza específica. Sus piezas suelen acumular suciedad debido al vapor y las salpicaduras, lo que dificulta su limpieza.

Por este motivo, y para facilitar la vida a sus clientes, la empresa española Fersay, especialista en la venta de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos, ha recogido los principales consejos a la hora de limpiar las resistencias del horno de manera efectiva, sin comprometer su funcionamiento eléctrico.

1. Consideraciones importantes antes de comenzar: Es fundamental recordar que las resistencias están conectadas a la parte eléctrica del horno. Por lo tanto, se recomienda evitar el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar las piezas. Si sospechas que las resistencias están fallando, es aconsejable contactar a un profesional para una evaluación y posible reparación. En caso de necesitar repuestos o accesorios para el horno, puedes adquirirlos en la tienda online de Fersay.

2. Limpieza suave con limón y vinagre: Si las resistencias no están demasiado sucias, no es necesario calentar el horno previamente. Una mezcla de limón y vinagre, combinada con un estropajo suave, puede ser suficiente para eliminar la suciedad acumulada. Aplica la mezcla sobre las resistencias y frota suavemente hasta que la suciedad se desprenda fácilmente. Esta solución natural y suave no dañará las resistencias ni dejará residuos químicos peligrosos.

3. Utiliza un producto desengrasante específico: Para la limpieza general del horno, especialmente en áreas distintas de las resistencias, es recomendable contar con un producto desengrasante diseñado específicamente para este propósito. Estos productos están formulados para eliminar eficientemente la grasa y la suciedad acumulada en el interior del horno. Sigue las instrucciones del fabricante para aplicar el producto de manera segura y asegúrate de enjuagar y secar adecuadamente el horno antes de su uso.

Tener los electrodomésticos en forma, no solo ayudan a gastar menos electricidad, si no que garantiza una seguridad y un ahorro a corto/medio plazo importante. Al año, se diagnostican unos 8.000 casos por accidentes domésticos, muchas veces por descuidar los aparatos eléctricos o electrónicos.

Es importante cuidar los aparatos y respetar los tiempos de los consumibles, así como intentar alargar su vida útil siempre y cuando sea posible encontrar el recambio. Actualmente, los fabricantes tienen la obligación de tener los recambios durante 10 años desde su fabricación, pero si desea ahorrar tiempo y encontrar todo lo que necesita en una sola página web, visite la web de Fersay, que trabaja con todas las marcas.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar, así como PAE (pequeño aparato electrodoméstico con marca propia). Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una red comercial de 4.500 puntos de venta, una facturación de 11M de € en 2022 y una antigüedad de 44 años.

Con sede central en Madrid, la compañía cuenta con un almacén de más de 11.000 metros cuadrados desde donde distribuye a 5.000 clientes de 37 países más de 140.000 referencias. También cuenta con dos almacenes en Alicante y Tenerife para facilitar la rapidez en su logística.