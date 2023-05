MAGNUM colabora con JVKE y la NASA para crear una canción con los sonidos del sol

La conocida marca de helados ha reunido a JVKE, una de las mayores estrellas de TikTok, y al astro más grande del sistema solar, el sol, en un dueto musical literalmente fuera de este planeta. Con esta colaboración estelar celebran el lanzamiento de sus nuevos sabores de verano Magnum Sunlover y Starchaser y, de la mano de la NASA, han presentado la nueva versión del éxito mundial del cantautor: ‘Golden Hour (featuring the Sun)’ Magnum, la autoridad mundial del placer, ha presentado en Cannes su último proyecto junto al cantante, compositor, productor y estrella musical de TikTok, JVKE, la que será la nueva canción del verano y del universo digital: Golden Hour (ft. the Sun) [Sunlover-Starchaser Edit]. Se trata de una nueva versión del exitoso tema viral del artista, incorporando sonidos del sol procedentes de la biblioteca de la NASA.

El tema se presentó en primicia mundial en Cannes, donde la marca de helados de lujo tiene su residencia desde hace más de 10 años, en el marco del festival internacional de cine. La mesa redonda fue moderada por Clara Amfo, DJ de Radio 1 de la BBC, y contó con la participación de la cantante y celebrity internacional Nicole Scherzinger, el especialista en sonificación de datos solares Dr. Robert Alexander y JVKE, quien interpretó el tema en directo para todos los asistentes que se congregaron en la emblemática Magnum Beach.

La marca de helados quiso celebrar el lanzamiento por todo lo alto con una velada mágica en la fiesta anual de Magnum en Cannes. La cita contó con numerosas estrellas internacionales como Eva Longoria, Irina Shayk o Stella Maxwell, así como la actriz Rossy de Palma con su hija Luna Lionne, y la también actriz española Clara Galle, entre otros. Una cita amenizada por Burna Boy y Bob Sinclar, como cabezas de cartel, junto a las actuaciones de artistas locales como Barbara Butch y Je t'Aime party by Dorion, que hicieron bailar a toda La Croisette.

JVKE ft The Sun: música y data a dúo para el último proyecto de Magnum

Para celebrar la campaña ‘Pleasure is always on’ y la llegada de sus nuevos sabores de verano, Magnum Sunlover para disfrutar durante el día y Magnum Starchaser durante la noche, Magnum ha unido a una de las mayores estrellas del panorama digital y social, JVKE, el joven artista que ha revolucionado TikTok y que figura en la lista Billboard Hot 100 con más de 1.000 millones de reproducciones - con la mayor estrella del sistema solar: el sol.

Creado a partir de datos de la agencia aeroespacial americana, el tema que han reinventado juntos presenta una experiencia musical de otro planeta a través del proceso de sonificación de datos. Magnum y JVKE han colaborado estrechamente con el Dr. Robert Alexander, especialista en sonificación de datos solares, para convertir en sonidos los datos brutos del cuerpo celeste de la biblioteca de audio de la NASA.

Sobre la colaboración, JVKE declaró que "ha sido muy divertido trabajar con Magnum para dar vida a esta versión totalmente nueva de 'Golden Hour' utilizando los sonidos reales del sol. Es un proyecto genial porque siempre he intentado ir más allá de los límites de la creatividad en mi música y utilizar los datos de la NASA para crear mi último tema es, sin duda, uno de esos momentos increíbles".

Al hablar de la creación del tema, por su parte el Dr. Robert Alexander afirmó: "llevo más de una década escuchando los grandes éxitos del archivo de datos de la NASA y recopilando mis muestras favoritas. Estos discos son únicos, en el sentido de que las armonías son generadas por armónicos esféricos solares y los pequeños chasquidos estáticos son eyecciones de masa coronal. Es emocionante trabajar con Magnum, JVKE y Alex Metric para mezclar estos sonidos en un éxito pop por primera vez en la historia. Este tema y proyectos como el de ciencia ciudadana HARP, financiado por la NASA, nos están ayudando a superar la era silenciosa de la exploración espacial".

Con este proyecto, Magnum busca unir a los Pleasure Seekers a través del poder de la música. Y es que, a través de la increíble colaboración, sus protagonistas tienen el objetivo común de convertirse en la primera canción que utiliza sonidos del sol en alcanzar el número uno mundial. Además, para apoyar el lanzamiento de ‘Golden Hour (ft. the Sun) [Sunlover-Starchaser Edit]’, JVKE ha lanzado un reto de TikTok que anima a losPleasure Seekers a unirse a este hito y a canalizar su Sunlover y Starchaser interior.

Para Magnum, un día sin placer es un día perdido, y considera que todo el mundo debería poder expresar aquello que le produce auténtico placer. Como verdadero defensor de la creatividad y la individualidad, JVKE comparte la creencia de Magnum de que todo el mundo debería poder abrazar con orgullo lo que le produce placer y compartirlo con el mundo.

La campaña #PleasureIsAlwaysOn reúne a los buscadores de placer de todo el mundo para disfrutar de la dulce evasión de la música este verano y les inspira a ser fieles al sabor de los momentos icónicos de la temporada estival en cualquier momento, ya sea de día o de noche - porque este verano, el placer está siempre activo.

#MagnumGoldenHour

#PleasureIsAlwaysOn

#MagnumCannes

#TruetoPleasure

#Cannes2023

Más información sobre la campaña #PleasureIsAlwaysOn en TikTok y MAGNUM.