La empresa inmobiliaria enfocada en las ventas de bodega comercial, Industrial Properties

La bodega comercial es un tipo de edificación ideal para muchas empresas, se trata del sitio en el que se regulan los procesos de entrada y salidas de mercancías. Todo esto para dotar a los procesos de mayor coordinación evitando pérdidas y mejorando toda la logística de almacenamiento.

Son muchas las funciones que cumplen estos espacios, también hay varios tipos que ayudan a los grandes negocios. Varios ejemplos de bodega comercial en renta se pueden hallar en Industrial Properties, una empresa inmobiliaria enfocada en las ventas, administración, arrendamiento y desarrollo de bienes raíces industriales.

Los tipos de bodega comercial Ahora que ya está claro qué es una bodega comercial, es preciso mencionar cuáles son sus tipos para identificar cuál es la más conveniente para cada negocio. Lo primero que hay que señalar es que la localización de la bodega es importante, no solo por temas de proximidad, sino porque hay ciertas regulaciones según la actividad que se va a desarrollar. Para ciertas actividades, es preciso que la bodega comercial esté en zonas alejadas en donde no existan comunidades cercanas.

Entonces, la bodega comercial se debe adaptar a la naturaleza del producto. Por ejemplo, si es necesario debe ser especializada en productos inflamables. Pero, si es un tipo de negocio no especializado, bastará con un espacio de uso general. También hay bodegas para depósitos, distribución, bodegas intermedias, para productos acabados o para semielaborados.

Además, también se pueden clasificar las bodegas por centrales, regionales y de tránsito. Por manuales, convencionales o automatizadas y al aire libre, naves, sótanos, cámaras frigoríficas o de una altura específica.

Las bodegas de Industrial Properties En la plataforma de Industrial Properties, se puede conseguir gran variedad de bodegas comerciales, bodegas industriales y naves industriales. Las localizaciones son variadas: Naucalpan de Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Cuautitlán Izcalli.

Sus tamaños y modelos también varían, hay bodegas comerciales desde 400 metros cuadrados hasta 7.600 cuadrados. De estas características va a depender el precio, estos van desde 115 hasta 205 pesos por metro cuadrado.

Hay opciones de bodega con oficinas, servicio de vigilancia, montacargas, espacios de estacionamiento, laboratorios, cuartos fríos, salas de juntas, almacén y mucho más. Algunas sirven tanto para uso comercial como para industrial, esto depende de su ubicación, espacio y características.

Industrial Properties cuenta con una plataforma online a través de la cual se pueden investigar las propiedades, conocer su ubicación, precio y ver sus fotografías.