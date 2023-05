Candy Shop, la nueva colección de colonias para los fanáticos de las chuches

Se trata de una colección cápsula, creada por The Fruit Company, compuesta por cuatro aromas irresistibles que transportarán directamente hasta la infancia: nube de colores, osito de gominola, algodón de azúcar y chicle de fresa The Fruit Company, la marca de colonias más divertida y positiva del mercado perteneciente al grupo Perfums & Beauty, amplía su gama de fragancias con la colección cápsula CandyShop, una línea de nuevos aromas que evocan los dulces recuerdos de la infancia en una tienda de golosinas.

La marca, pionera en el universo de las fragancias frutales, ha creado cuatro irresistibles aromas con la que amplía el universo de colonias gourmand: nube de colores, algodón de azúcar, osito de gominola y chicle de fresa.

Al igual que el resto de perfumes de la marca, los aromas de CandyShop están creados con una fórmula vegana enriquecida con extractos naturales y alta concentración del perfume, que aportan una mayor durabilidad.

Las colonias se presentan en formato vaporizador de 40 ml, ideales para llevar siempre a mano en el bolso, y en un divertido packaging que recuerda a las antiguas confiterías.

Las fragancias pueden adquirirse en un pack de cuatro (a la venta en su tienda online y Amazon) o en formato individual, bien a través de www.thefruitcompany.es o en puntos de venta como Primaprix, Primor, Perfumerías Arenal… y en pequeñas perfumerías repartidas por toda España.

THE FRUIT COMPANY

The Fruit Company, marca de Perfums & Beauty Innova S.L., es una marca líder en productos de ambientación y cosmética con más de 7 años en el mercado, que se caracteriza por sus increíbles fragancias de aromas frutales, la alta calidad de sus ingredientes y un divertido packaging. Con productos veganos y cruelty free, formulados con extractos naturales, que aúnan calidad al mejor precio.

PERFUMS & BEAUTY

Perfums & Beauty es una empresa española dedicada a la creación, fabricación, distribución y comercialización de productos de perfumería, cosmética y ambientación de calidad premium dirigida al Gran Consumo. Comercializa sus productos a través de marcas propias, como The Fruit Company, especializada en aromas frutales dirigidas a un público joven; Ámbar Perfums, ambientadores de hogar y coche, Dr. Zoo, enfocada a neutralizar el mal olor de las mascotas; Don Algodón Ambientes y Don Algodón Baby, fragancias para el hogar y para niños que recupera la mítica marca de los años 90.