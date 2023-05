Las barreras de la adopción cobótica se reducirán en los próximos cinco años y el mercado crecerá un 27%

Los cobots se afianzan en el sector servicios e impulsan el crecimiento de la economía mundial. OnRobot, reconocido como acelerador de la robótica según DIRA y RBR50 Robotics Innovation Awards El mercado de los robots colaborativos registrará un crecimiento del 27% en los próximos cinco años, según el informe Global Collaborative Robot Market-2023, publicado por Interact Analysis. Además, los ingresos del mercado de cobots crecieron un 17,2% hasta los 954 millones de dólares en 2022, con un aumento del 21,9 % hasta las 37.780 unidades.

El informe también indica que en los próximos años se verá un aumento de las ventas en los sectores industriales y no industriales y que los cobots tendrán un papel impulsor en la macroeconomía general.

Por otro lado, el informe recoge que los cobots promueven las tecnologías y soluciones con una mayor inteligencia, vinculadas a la Inteligencia y la Visión Artificial. Y, por último, entre las novedades que se verán los próximos años, los últimos desarrollos apuntan a la integración del hardware y software como es el caso de D:PLOY de OnRobot.

D:PLOY, galardonado como tecnología innovadora

OnRobot, referente internacional en hardware y software de aplicaciones colaborativas está impulsando la automatización y reduciendo las barreras de la adopción robótica con D:PLOY, la primera plataforma automatizada que acelera las implementaciones de aplicaciones colaborativas.

La tecnología D:PLOY permite implementar robots de forma rápida e intuitiva en diversos sectores, lo que la convierte en una solución ideal para las empresas que buscan automatizar sus procesos.

D:PLOY ha supuesto un auténtico cambio de paradigma en el sector y su innovación ha sido reconocida en el mercado. Así ha recibido el premio DIRA 2023, uno de los galardones más importantes de Dinamarca y que premia las tecnologías más innovadoras del país. En esta edición los nominados fueron seleccionados por su capacidad para resolver retos importantes y reales de la sociedad.

El jurado de DIRA ha reconocido la facilidad y la rapidez con la que la tecnología D:PLOY permite implantar robots, lo que la convierte en una solución idónea para las empresas que quieren evolucionar y mejorar su productividad y, destaca, que no es necesario tener profundos conocimientos de robótica.

Sin embargo, este no ha sido el único reconocimiento internacional que ha recibido D:PLOY. La revista Robotics Business Review (RBR) ha distinguido a OnRobot con el premio RBR50 2023 a la innovación en robótica por D:PLOY, ya que ha lanzado una solución que tiene el potencial de impactar positivamente en el mercado.

Los RBR50 Robotics Innovation Awards de Robotics Business Review destacan las innovaciones más creativas e influyentes de todo el mundo que han hecho avanzar el estado de la robótica.

En palabras de Enrico Krog, CEO de OnRobot: "Recibir estos premios es una confirmación por parte de la industria de que D:PLOY supone un cambio radical para el mercado, que impulsa la automatización, simplifica y agiliza la puesta en marcha de las soluciones robóticas. Estamos orgullosos de que OnRobot sea sinónimo de vanguardia y seguiremos trabajando para ayudar a las empresas en el camino de la automatización".