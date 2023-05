Polaris Renewable Energy anuncia la compraventa de energía de 25 MW (CA) para el proyecto solar Canoa II

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que se dedica al desarrollo, construcción, adquisición y explotación de proyectos de energías renovables en América Latina Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" o la "Compañía"), una empresa con sede en Toronto dedicada a la operación, adquisición y desarrollo de proyectos de energía renovable en América Latina, se complace en anunciar que "hemos firmado un Acuerdo de Compra de Energía (PPA) en la República Dominicana para Canoa II". El proyecto solar Canoa II es adyacente al ya operativo Canoa I de 25MW, que fue adquirido por la Compañía en julio de 2022, y se encuentra en la Provincia de Canoa, Municipio de Barahona, República Dominicana. Polaris es propietaria del 100% del proyecto.

Los datos relativos al CCE y al proyecto Canoa II son los siguientes:

PPA de 15 años denominado en US$ de $82,35 por MWh;

Dicho PPA tiene un inflador anual durante 5 años después del comienzo inicial, equivalente a aproximadamente el 16% del Índice de Precios al Consumidor de EE.UU., momento en el cual el precio permanece fijo hasta el final del plazo de 15 años;

Se estima que la construcción finalizará en el tercer trimestre de 2024 El CEO de Polaris, Marc Murnaghan, comentó: "Estoy muy contento de haber firmado el PPA para Canoa II. Representa un hito clave del primer proyecto desarrollado internamente por la Compañía y valida un beneficio estratégico clave de la adquisición que se completó en 2022. Avanzar con el proyecto también permite a la Compañía continuar creciendo y diversificándose, tanto en la región como en la combinación de activos de energía renovable".

Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. (anteriormente, Polaris Infrastructure Inc.) es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica al desarrollo, construcción, adquisición y explotación de proyectos de energías renovables en América Latina.

La empresa opera en 5 países latinoamericanos e incluye una central geotérmica (~72 MW), 4 centrales hidroeléctricas de pasada (~33 MW) y 3 proyectos solares (fotovoltaicos) en funcionamiento (~35 MW).