Repara tu Deuda Abogados cancela 17.000€ en Girona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada es una madre soltera que no recibía tampoco ningún tipo de pensión por parte del padre El Juzgado de lo Mercantil nº11 de Barcelona (Catalunya) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer de Girona (Catalunya), quedando exonerada de una deuda de 17.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Tal como explican los abogados de Repara tu Deuda, "es madre soltera y el padre no le pasaba pensión, por lo que no podía hacer frente a todos los pagos cotidianos de la vida y se le hizo una bola. Además, para poder sacarse el carnet de conducir, tuvo que tirar de tarjeta de crédito. Conoció esta ley a través de unos conocidos que se lo comentaron".

La Ley de Segunda Oportunidadentró en vigor en España en el año 2015. Conforme ha ido pasando el tiempo, más personas han conocido su existencia como herramienta fundamental para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. Más de 20.000 particulares y autónomos han puesto su caso en manos del despacho para reactivarse en la economía y empezar desde cero.

Una de las claves para cancelar las deudas es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. En este sentido, hay que señalar que el bufete pone a disposición de cualquier interesado las sentencias de los casos reales en los que ellos han participado. De esta forma, ofrece garantías de éxito a quienes están analizando si empezar o no el proceso.

Bertín Osborne, imagen de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para ayudar en la difusión de esta legislación. "Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- que ayuda a todo tipo de personas que se encuentran en situación de insolvencia y necesitan eliminar las deudas contraídas para salir del pozo en el que viven. Por ello, es muy importante contar con rostros conocidos que nos ayuden en esta tarea".

El despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 140 millones de euros exonerados a sus clientes, que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. A las personas que no pueden acogerse a este mecanismo, también se les ofrece el estudio de posibles cláusulas abusivas en sus contratos y la posterior cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.