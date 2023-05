UNAOC y BMW Group anuncian los 10 ganadores del Centro de Innovación Intercultural

Los proyectos ganadores abarcan desde el fomento de la diversidad y la inclusión hasta la promoción de la igualdad de género, pasando por el arte, el deporte y el cambio social Diez iniciativas de base han sido galardonadas con el prestigioso Centro de Innovación Intercultural durante una ceremonia celebrada en Berlín, Alemania. El Centro de Innovación Intercultural, una colaboración entre la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC) y el Grupo BMW, con el apoyo de Accenture, reconoce y apoya las iniciativas de base que promueven el diálogo intercultural y contribuyen a la paz, la diversidad cultural y las sociedades inclusivas.

Este año han sido seleccionadas organizaciones de Alemania, Australia, Brasil, Colombia, Guatemala, Indonesia, Israel, Jordania, México y Sudáfrica. Sus proyectos abarcan desde el fomento de la diversidad y la inclusión hasta la promoción de la igualdad de género, pasando por el arte y el deporte para el cambio social.

"La sociedad civil está evolucionando de manera dinámica e impactante, con innovaciones a nivel de base en la vanguardia de la conducción de un cambio significativo. Las organizaciones que hemos reconocido a través del Centro de Innovación Intercultural son un ejemplo de ello. Estamos orgullosos de ampliar su contribución a la diversidad, el respeto mutuo y la inclusión. Además, celebramos nuestra colaboración duradera con BMW Group mientras seguimos conectando, empoderando y elevando estas iniciativas de base", dijo Miguel Ángel Moratinos, Secretario General Adjunto de la ONU y Alto Representante de la UNAOC.

"En el Grupo BMW reconocemos que el entendimiento intercultural enriquece a las comunidades en las que actuamos. Por eso estamos tan orgullosos de nuestra sólida asociación con la UNAOC. El Centro de Innovación Intercultural nos permite destacar algunos de los notables trabajos interculturales que se realizan en todo el mundo. Nuestro compromiso con los destinatarios incluye los recursos pertinentes que podemos ofrecer para promover estas iniciativas. Esto puede marcar la diferencia crucial a la hora de convertir una idea en una práctica que haga evolucionar las comunidades locales y mejore la vida de las personas", ha declarado Ilka Horstmeier, miembro del Consejo de Administración de BMW AG People and Real Estate, Directora de Relaciones Laborales.

Los siguientes beneficiarios se beneficiarán de financiación, así como de un amplio programa de 12 meses de desarrollo de capacidades y tutoría:

Inspire (Indonesia) - Compromiso Unidos

Mais Diferenças (Brasil) - Literatura en múltiples formatos accesibles

Oasis 'Reach For Your Dreams' (Sudáfrica) - Fútbol callejero comunitario/Netball

Tech2Peace (Israel) - Una nueva realidad: Israelíes y palestinos innovan juntos

Fundación Ixcanul (Guatemala) - Cine itinerante itinerante

Programa Adopte un Talento / PAUTA (México) - Empoderar con la ciencia a niñas y adolescentes de grupos y comunidades vulnerables de México

Welcoming Australia (Australia) - Ciudades acogedoras

Wasel for Awareness and Education (Jordania) - Shabbek Wa Bader

Iniciativa SWANS (Alemania) - Más Leylas en el Liderazgo

Fundación Barranquilla+20 (Colombia) - Mujeres por la Justicia Climática Para más información visitar: https://interculturalinnovation.org