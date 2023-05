Estrategia de redes sociales de un negocio con el pack de vídeo imprescindible de The Bright Side

Para lograr el éxito en la comunicación estratégica de una empresa, es esencial tener la capacidad de segmentar las audiencias y definir distintas formas de llegar a ellas. Conscientes de ello, en The Bright Side han decidido ofrecer un servicio integral de producción audiovisual a partir de mayo.

Este paquete incluirá no solo la grabación y el equipo necesario, sino también la entrega de vídeos en formato de píldoras o de extensión media, todo ello diseñado para que los clientes empresariales y marcas puedan lograr un impacto real y significativo en las redes sociales.

El atractivo único de los vídeos En la actualidad, el uso de vídeos en línea se ha convertido en una estrategia fundamental para conectar con la audiencia y generar notoriedad en internet. De hecho, según la "Encuesta sobre el estado del videomarketing (2022)" realizada por la firma Wyzowl, el consumo de vídeos en línea ha aumentado casi al doble entre 2018 y 2022.

En este contexto, The Bright Side ofrece un pack que incluye la generación de 24 vídeos en formato de píldoras de máximo 20 segundos, diseñados específicamente para redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn, entre otras. Además, un vídeo testimonial de 1 a 3 minutos que describa el negocio y las bondades del mismo. Estos vídeos tienen un gran atractivo debido a su brevedad, lo que los hace más fáciles de consumir y aumenta la retención de audiencia. Además, son altamente compartibles, transmiten mensajes de manera efectiva y son ideales para visualizar en dispositivos móviles.

De hecho, según la misma encuesta, el 73 % de las personas prefiere ver un vídeo para informarse en comparación con otros formatos como las infografías, los webinars o las llamadas de ventas. Los vídeos corporativos de testimonios del paquete de The Bright Side refuerzan la identidad, valores y cultura de una marca, generan confianza y credibilidad entre los clientes y empleados, y aumentan el compromiso de los usuarios con historias emocionales.

Experiencia y conocimiento para un servicio integral The Bright Side cuenta con una amplia experiencia en la producción audiovisual para empresas y la cobertura de eventos, lo que le permite ofrecer un paquete completo que incluye una jornada de grabación de hasta 8 horas con equipos de cámaras, sonido e iluminación, edición y entrega de vídeos finales con música libre de derechos, y la posibilidad de complementar el paquete con extras como maquillaje o guion por un valor adicional.

En resumen, The Bright Side ofrece un servicio integral que puede potenciar el alcance y el impacto de las compañías y marcas en su público objetivo mediante la creación de vídeos atractivos y eficaces para las redes sociales.

Con 10 años de experiencia en la producción audiovisual y la generación de contenidos para empresas, The Bright Side es la opción ideal para cualquier empresa que busque destacar en el mundo digital.