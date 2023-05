Northgate: El 64% de los conductores españoles asegura cumplir las normas de circulación cuando conduce

Cuatro de cada diez conductores están convencidos de que aprobarían el examen teórico de conducir si tuvieran que volver a hacerlo. No obstante, un 15% afirma que lo suspendería y un 44,6% no tiene claro que lo pudiera aprobar Ponerse al volante de un vehículo,ya sea por necesidades profesionales o para desplazamientos personales, siempre requiere de una atención plena, tanto a la conducción como a las condiciones del vehículo.

Para llevar a cabo una conducción segura y fiable es importante tener buenos hábitos al volante y, por tanto, cumplir la normativa; aunque algunos conductores confiesan no hacerlo siempre. Dentro del marco de la Semana Mundial de la Seguridad Vial, organizada por las Naciones Unidas, Northgate Renting Flexible presenta los resultados sobre hábitos de conducción y mantenimiento del vehículo de los conductores españoles de su II Encuesta de Movilidad.

En ella, un 64,4% de los encuestados afirma que cumple con las normas de circulación a rajatabla cuando conduce. En el lado contrario se sitúa el 35,6% que cree que su forma de conducir no es la correcta. De ellos, un 82% asegura que la infracción más frecuente que suelen cometer, es la de superar el límite de velocidad. Le siguen el sujetar el volante con una mano (68%), mirar el móvil (27%) y conducir con calzado inadecuado (20,8%).

Otro aspecto importante de la conducción es la distancia de seguridad entre los vehículos. No resultan extrañas las imágenes de grandes retenciones en determinadas zonas estratégicas de la red de carreteras del país. Es en estos casos cuando hay que tener especial cuidado para evitar colisiones por alcance, algo que no resulta un problema para el 71% de los encuestados que asegura mantener la distancia de seguridad cuando conduce.

Revisiones, ¿si o no?

De los conductores encuestados, el 59,3% reconoce que no mantiene el vehículo con las revisiones recomendadas por el fabricante que le corresponden. Aunque, del otro lado, los que sí que se preocupan por hacer una revisión general al vehículo (40,7%), lo que consideran más importante es la presión de los neumáticos (79,9%), seguido del nivel de aceite (60,2%), una inspección del correcto funcionamiento de los faros, intermitentes y luces de emergencia (46,2%), comprobar que cuentan con los objetos obligatorios en caso de emergencia (42,9%) y, por último, los frenos (39,3%).

En cualquier caso, lo ideal es siempre llevar a cabo las revisiones que los propios fabricantes de vehículos recomiendan. Desde Northgate recuerdan la importancia de hacer uso de un vehículo siempre revisado, y por eso mismo toda su flota cuenta con la garantía de haber sido revisada en sus talleres propios o concertados, cumpliendo con los plazos indicados por los fabricantes.

Nuevas señales para una nueva movilidad

El sector de la movilidad está experimentando grandes cambios y por ese motivo, la DGT ha decidido adaptar ciertas señales de tráfico e instalar algunas nuevas que ayuden a los usuarios a identificar ciertas zonas o nuevas situaciones. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer ya que el 40% de los españoles asegura no saber nada sobre estas nuevas señales de tráfico, un 33,8% asegura estar al tanto; mientras que para el 26% les suena el tema, pero no están muy seguros.

Es por eso que muchos españoles, ante la posibilidad de tener que enfrentarse de nuevo al examen teórico de la DGT dudan de si serían capaces de superarlo. Concretamente un 59,6% no cree o no sabe si sería capaz de superarlo, mientras que un 40,4% sí considera posible aprobar ese examen.