No Más Fugas lleva a cabo la reparación de fugas sin obras

Las fugas de agua se pueden producir por distintos motivos, como la ruptura de la tubería de conducción, el desgaste propio de los materiales de la instalación hidráulica y una congestión en el canal de escurrimiento, entre otros.

Las consecuencias de las mismas son complejas, ya que pueden ocasionar humedades en determinadas zonas, al tiempo que provocan pérdidas de carácter económico.

Una solución para estas situaciones es la reparación de fugas sin obras. Ese es el sistema que ofrece No Más Fugas, una empresa especializada en la localización de fugas de agua, tanto en domicilios particulares como comunitarios, y también en piscinas.

Reparación de todo tipo de fugas La política comercial de No Más Fugas está orientada a ofrecer trabajos de máxima calidad a sus clientes, con la intención de que puedan estar satisfechos por el servicio.

En esa línea, los profesionales que integran la empresa están capacitados para localizar y reparar todo tipo de fugas, a partir de una gran experiencia en el mercado y capacitación de forma permanente.

El plus para los clientes está dado a partir de detecciones sin necesidad de rupturas u obras. Esto es posible gracias al uso de equipos y maquinarias avanzadas que posibilitan llegar al punto exacto de la fuga.

Cabe destacar que No Más Fugas pone a disposición del público distintos tipos de servicios de detección, mediante herramientas de gran alcance y precisión. Entre estas, se encuentran el geófono, que posibilita recoger sonidos de las vibraciones; gas trazador; cámara termográfica y equipo correlador, que sirve para la revisión de largas extensiones de la red de abastecimiento.

Trabajos en distintos sitios Calidad y profesionalidad son dos de las cuestiones que No Más Fugas busca resaltar de manera permanente a través de sus trabajos en distintos sitios.

Una de las especialidades es la reparación de las fugas en viviendas, lo cual resulta clave tanto para la comunidad como en el caso de hogares unifamiliares.

También se ofrece el servicio de reparación de fugas en piscinas, lo cual encaja como trabajo urgente en algunas ocasiones. De esta forma, la empresa garantiza rapidez y efectividad en la solución.

Otras de las reparaciones de fugas que se realizan son en administraciones, garajes, tuberías, fábricas, calefacciones y comunidades. En particular, en estas últimas siempre se recomienda efectuar una revisión periódica de las instalaciones para verificar que no existen fugas.

Más allá de eso, el valor agregado que destaca a No Más Fugas como referente en su sector es que ofrece servicios rápidos y de calidad a coste bajo, es decir, con precios sin demasiada competencia. Eso la posiciona como una de las líderes en el mercado.