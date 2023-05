Tratar los problemas de conducta con un etólogo mediante la consultoría online de DogCareBcn

La nueva Ley de Bienestar Animal en España establece cambios que afectan tanto a quienes ya conviven con mascotas como a las personas que desean tenerlas.

En cuanto a las condiciones de vida de los animales de compañía, la normativa afirma que los hogares o lugares donde vivan deben reunir condiciones “para que puedan desarrollar adecuadamente sus necesidades fisiológicas, etológicas y ecológicas básicas”.

La ley tiene previsto añadir un test de sociabilidad para todos los perros, que iba a sustituir a la lista de razas potencialmente peligrosas de perros, pero finalmente la llamada "lista PPP" seguirá en vigor.

Por otro lado, se establece como obligatoria la contratación de un seguro de responsabilidad civil frente a terceros para todo tipo de perros, para cubrir posibles lesiones ocasionadas a otras personas o animales.

Con respecto a los animales que manifiestan problemas de conducta, una manera efectiva de llegar a una solución es con el apoyo de un profesional con formación en etología aplicada a la especie canina, como integra DogCareBcn.

Consultoría online para tratar problemas de conducta con DogCareBcn Esta empresa está especializada en educación, etología y adiestramiento para la educación de cachorros, perros adultos y modificación de conducta.

Para solicitar una sesión online simplemente desde Productos: hay que contratar este servicio en "añadir y ver carrito", luego "validar o finalizar la compra", implicará registrarse en "Mi Cuenta" para acceder a la plataforma de DogCareBcn; Finalmente desde "Mi Cuenta" se podrá indicar un día y una hora en la que se realizaría la sesión que tiene una duración de 60 minutos. Además, para optimizar esta sesión, hay que informar sobre cuál es el problema a tratar. Después de la sesión y para ofrecer tiempo para aplicar lo aprendido y afinar las preguntas, pasada una semana, hay incluido 2 días de soporte vía chat escrito. Cualquier respuesta se enviará en menos de 24 horas.

Actualmente, hay muchos problemas de conducta que se pueden abordar en una sesión de este tipo porque son igualmente de efectivas que presenciales, ya que lo importante en esta profesión es la preparación y experiencia del profesional que atiende el caso. También hay que tener en cuenta que en ambas alternativas, y lógicamente, es la persona quien convive con el perro quién tiene las condiciones para practicar con la constancia requerida y es quien debe aprender a gestionar la situación con su perro.

Es especialmente fácil en la educación de cachorros, además, ser atendido por un profesional en directo que además incluye un seguimiento, es mucho más efectivo y seguro que tener que recurrir uno mismo a vídeos en internet, donde uno no sabe si interpreta y aplica adecuadamente lo que está visionando.

Al principio de la sesión, el etólogo hace su anamnesis porque busca comprender por qué el animal se comporta de determinada manera para después explicar, paso a paso, qué pautas o terapia aplicar y cómo relacionarse con él.

De esta manera, es posible solucionar casos de ansiedad por separación, control de las deposiciones, miedo a ruidos fuertes y problemas de socialización, entre otros ejemplos. Asimismo, estas sesiones sirven para mejorar la convivencia y educar cachorros de un mejor modo. Obviamente, dependiendo del caso, pueden ser necesarias varias sesiones, al igual que presencialmente.

Animales sin supervisión Otro de los criterios que establece la nueva ley es un período máximo para que los animales puedan estar sin supervisión. Este es de 3 días para los gatos y de 24 horas para los perros. Pero cabe mencionar que los perros que no soportan estar solos por diferentes motivos no aguantan solos ni 15 minutos, incluso menos según el caso. Por esto, hay que considerar que al tratarse de una formación gratuita de solo 3 horas que ofrece el Gobierno sobre temas generales de comportamiento canino, no se puede proporcionar información de educación o modificación de conducta específica y con demasiados detalles sobre comportamientos caninos y ya integrados en el perro.

Por último, esta normativa establece distintas multas divididas en tramos de infracciones leves, graves y muy graves. Con estas y otras disposiciones, la nueva ley busca garantizar el bienestar animal.

Según indican los profesionales de DogCareBcn, un perro feliz, tratado con respeto y entendido de acuerdo a las características de su especie, obedece mejor y se integra perfectamente en la vida cotidiana de cualquier familia.