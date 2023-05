Digital Music Life, la webradio de música electrónica que está de moda

El arte de la música es tan complejo que es capaz de yuxtaponer emociones que no tengan relación entre una y otra como felicidad, tristeza, emoción, nostalgia, entre otros tantos sentimientos. Es así como dentro de todos los estilos de música existentes, la música electrónica es un tipo que ha sabido despertar dichas emociones durante las últimas décadas.

Actualmente, para reivindicar este tipo de música, existe Digital Music Life. Es una webradio especializada en música electrónica y música contemporánea, mediante la cual los oyentes pueden disfrutar de su música y artistas favoritos.

La música electrónica como fenómeno en ascenso En contraposición con la música tradicional, la variante electrónica posee características que la diferencian claramente del resto, que es tanto el uso de sintetizadores como la escasa presencia de letra.

Dentro de una canción, una letra que fluya al son de la melodía es el complemento perfecto para plasmar ideas, sentimientos, e incluso narrar historias. Sin embargo, la música electrónica prescinde de esto, y utiliza el argumento a su favor.

Es un hecho que la música es capaz de modificar el comportamiento de las personas, atravesando su memoria, su cuerpo y su estado de ánimo. Es más, se sostiene que nada activa el cerebro como la música. Con esta premisa, la música electrónica ha sido capaz de aumentar su popularidad y su aceptación en la gente. Los patrones repetitivos y con mucho ritmo (propios de las canciones de electrónica) son la razón de por qué las personas se ven cautivadas al oírla. El cerebro libera dopamina a la hora de escuchar música y, en el caso de la electrónica, al ver que la música sigue siendo de la misma manera, se relaja y hace que el cuerpo experimente por su cuenta.

Todos los tipos de música electrónica y más en Digital Music Life El estímulo mental que es capaz de lograr la música electrónica no puede replicarlo ningún otro tipo de música. Además, las personas pueden verse sumergidas en el vigor de la electrónica de diferentes maneras, ya que, si bien la fórmula no se ve tan modificada, existen muchos otros géneros que derivan en otros subgéneros dentro de esta música.

Digital Music Life se ve compuesto por 3 talentosos DJs capaces de garantizar una experiencia única. El DJ ByHector ofrece samples que apuntan más a derivados de la electrónica como Deep, Progressive, Tech House, entre otros; Sarmiento DJ ofrece un catálogo más Funk a la radio, y DJ Drim se encarga de darle ese toque urbano, incorporando canciones de la rama del rap y del hip hop.

De esta manera, Digital Music Life ofrece un cronograma ideal para los fanáticos de la música.

Sus programas de electrónica y música contemporánea suponen un atractivo único hacia aquellas personas atraídas por el fervor que les provoca la melodía radial.