Binance lanza en España su herramienta gratuita de asistencia fiscal para las criptotransacciones

Binance Tax tiene como objetivo permitir a los usuarios acceder fácilmente a los detalles de su actividad de transacciones de criptomonedas y descargar un informe que muestra un resumen de sus ganancias o pérdidas realizadas en la plataforma. Tras el piloto inicial en Francia, la compañía ha ampliado ahora la herramienta a una serie de mercados globales en todo el mundo, incluyendo España Binance, el proveedor de infraestructura de criptomonedas y ecosistema blockchain líder en el mundo, lanza hoy en España: Binance Tax, una nueva herramienta gratuita que tiene como objetivo permitir a los usuarios acceder fácilmente a los detalles de su actividad de transacciones de criptomonedas y descargar un informe que muestra un resumen de sus ganancias o pérdidas realizadas con Binance. Ese informe, a su vez, está destinado a ayudar a los usuarios en la preparación y presentación de sus declaraciones de impuestos, que deberán presentarse obligatoriamente a partir del 1 de enero de 2024.

Binance Tax fue diseñada tras la creciente demanda de los usuarios de la compañía para disponer de una herramienta fácil de usar para conocer sus obligaciones en la plataforma con el fin de ayudarles a preparar y presentar sus impuestos y obligaciones fiscales. Los usuarios pueden acceder a un desglose de la actividad comercial iniciando sesión aquí con su cuenta de Binance. Una vez conectados, los usuarios pueden ver un historial de sus transacciones u operaciones, y las plusvalías e ingresos resultantes generados por su actividad. Asimismo, pueden descargar esta información en un informe de ganancias de: capital, ingresos o transacciones.

"Siempre estamos buscando cómo podemos construir productos para facilitar la vida de nuestros clientes y eso a menudo significa escuchar y reaccionar directamente al feedback de los usuarios", señala Mayur Kamat, Jefe de producto de Binance. "Detectamos que nuestros usuarios querían una manera más fácil de poder ver y entender sus impuestos, por lo que estamos entusiasmados de traer esta nueva herramienta gratuita de impuestos a nuestra comunidad".

Tras el piloto inicial en Francia, Binance ha ampliado ahora la herramienta a una selección de países en todo el mundo, entre ellos España. La función se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y tiene como objetivo proporcionar una mejor comprensión de las transacciones de la plataforma Binance a efectos de las obligaciones fiscales. La versión actual no se integra con otras plataformas o monederos, pero habrá planes para desarrollar esto, estudiando qué integraciones y futuras mejoras serían beneficiosas en el futuro para este producto.

"En Binance España, estamos comprometidos a proporcionar soluciones innovadoras que mejoren la experiencia de nuestros usuarios. El lanzamiento de Binance Tax es un paso significativo hacia ese objetivo. Esta herramienta no sólo ayudará a nuestros usuarios a entender y gestionar sus obligaciones fiscales, sino que también les proporcionará un valioso recurso para preparar y presentar de manera eficiente sus informes fiscales." señala Javier Garcia de la Torre, Director de Binance España y Portugal. "Seguiremos trabajando para mejorar la herramienta y buscar integraciones adicionales para garantizar una experiencia fluida y completa. En Binance, nos enorgullecemos de ofrecer soluciones innovadoras que hacen que el mundo de las criptodivisas sea más accesible y transparente para todos nuestros usuarios".

