In Extremis Film Services construye autobús modificado para la película 'Tu también lo harías'

Desde mayo, los amantes de los cortometrajes de suspense pueden disfrutar de la nueva película española 'Tú también lo harías'. Se trata de una producción nueva que se considera ha venido a revolucionar las plataformas de streaming.

Ubicada en las cercanías de Barcelona, la unificación de reconocidos actores en múltiples escenas de humor y acción, así como los diversos efectos especiales a cargo de In Extremis Film, han convertido a esta película de 30 minutos en una excelente alternativa de entretenimiento.

La agencia ha diseñado y reformado para esta producción un autobús insonorizado que se establece como uno de los escenarios más destacados de la película

El equipo de la agencia está especializado en diferentes áreas, entre ellas el desarrollo, el diseño y el desarrollo de escenas de riesgo. Específicamente, cuentan con 200 expertos en escenas de acción, luchas escénicas, acrobacias, saltos de altura, parkour, artes marciales, vuelos, caídas en moto, uso de armas y mucho más.

Cabe destacar que cada uno de los profesionales ha sido formado en las instalaciones de In Extremis Film, algo que les ha permitido practicar las habilidades y estar en contacto con maquinarias de efectos especiales. Además, hay que acotar que los expertos crean escenas de acción y brindan asesoramiento para que haya máxima seguridad en los sets de grabación.

Muestra de su trabajo se refleja en múltiples escenas de la película 'Tú También lo Harías', donde fueron los encargados de aportar diferentes elementos como el autobús que puede verse en el rodaje y que contribuye a mejorar las escenas y conservar la esencia de acción-ficción y comedia en la que se basa la serie.

Así como el autobús, In Extremis Film cuenta con tecnología y un taller propio orientado a recrear cualquier tipo de recursos o mecanismo que les permita obtener el efecto especial que sus clientes necesitan en función de cada proyecto.

La trayectoria de la agencia La agencia ha trabajado en diferentes películas como “El practicante", “Super Lopez”, “XXX Reactivado, “Lo imposible”, “Contratiempo”, “La vampira de Barcelona”, “Anacleto: agente secreto”, entre muchos otros más.

La empresa se ha ganado una gran reputación en el sector gracias a su compromiso con la calidad y su capacidad de adaptación a cada proyecto. Cada producción es única y requiere soluciones personalizadas y en In Extremis Film saben cómo adaptarse a las necesidades de cada cliente.

Asimismo, In Extremis Film también cuenta con unas instalaciones de última generación, equipadas con tecnología de vanguardia. Esto les permite ofrecer buenos resultados y una gran precisión en cada uno de sus trabajos.